ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал футболиста Ромы

«ПСЖ» подписал итальянского голкипера римской «Ромы» Ренато Марина. Об этом сообщают социальные сети французского гранда.

Срок соглашения между действующим победителем Лиги чемпионов и 19-летним футболистом составляет 5 лет.

«Я очень рад присоединиться к этой замечательной команде, это прекрасная возможность для меня. Это осуществление мечты. Я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса, тренера Луиса Энрике и его штаб за эту возможность. Я отдам все возможное для них и для болельщиков», – сказал Ренато.

За взрослую команду «Ромы» голкипер так и не дебютировал. В 11 матчах за второю команду «волков» он пропустил 13 голов.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» принял решение по Забарному.