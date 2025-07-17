ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал футболиста Ромы
Ренато Марин присоединился к парижскому клубу
«ПСЖ» подписал итальянского голкипера римской «Ромы» Ренато Марина. Об этом сообщают социальные сети французского гранда.
Срок соглашения между действующим победителем Лиги чемпионов и 19-летним футболистом составляет 5 лет.
«Я очень рад присоединиться к этой замечательной команде, это прекрасная возможность для меня. Это осуществление мечты. Я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса, тренера Луиса Энрике и его штаб за эту возможность. Я отдам все возможное для них и для болельщиков», – сказал Ренато.
За взрослую команду «Ромы» голкипер так и не дебютировал. В 11 матчах за второю команду «волков» он пропустил 13 голов.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» принял решение по Забарному.
July 17, 2025
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