После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
Парижская команда не будет спешить с трансфером украинского защитника
Французский «ПСЖ» решил взять паузу в переговорах с «Борнмутом» по трансферу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает le10sport.
Ранее стало известно, что английский клуб не собирается идти на уступки и по-прежнему требует за 22-летнего игрока 70 миллионов евро.
В «ПСЖ», где не хотят переплачивать за футболистов, считают эту сумму завышенной.
В связи с этим в парижском клубе приняли решение пока отложить вопрос с трансфером украинца.
Однако не исключено, что позже чемпион Франции предпримет новую попытку подписать Илью.
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