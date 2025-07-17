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Англия
17 июля 2025, 16:51 | Обновлено 17 июля 2025, 16:54
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После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному

Парижская команда не будет спешить с трансфером украинского защитника

17 июля 2025, 16:51 | Обновлено 17 июля 2025, 16:54
900
0
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «ПСЖ» решил взять паузу в переговорах с «Борнмутом» по трансферу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает le10sport.

Ранее стало известно, что английский клуб не собирается идти на уступки и по-прежнему требует за 22-летнего игрока 70 миллионов евро.

В «ПСЖ», где не хотят переплачивать за футболистов, считают эту сумму завышенной.

В связи с этим в парижском клубе приняли решение пока отложить вопрос с трансфером украинца.

Однако не исключено, что позже чемпион Франции предпримет новую попытку подписать Илью.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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