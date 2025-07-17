После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному

Французский «ПСЖ» решил взять паузу в переговорах с «Борнмутом» по трансферу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает le10sport.

Ранее стало известно, что английский клуб не собирается идти на уступки и по-прежнему требует за 22-летнего игрока 70 миллионов евро.

В «ПСЖ», где не хотят переплачивать за футболистов, считают эту сумму завышенной.

В связи с этим в парижском клубе приняли решение пока отложить вопрос с трансфером украинца.

Однако не исключено, что позже чемпион Франции предпримет новую попытку подписать Илью.