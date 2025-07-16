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  4. «Он – лучше их». Журналист BBC – о ситуации Забарного с ПСЖ
Франция
16 июля 2025, 11:30 |
885
0

«Он – лучше их». Журналист BBC – о ситуации Забарного с ПСЖ

Зак Лови поделился мнениями о трансферной ситуации с украинцем

16 июля 2025, 11:30 |
885
0
«Он – лучше их». Журналист BBC – о ситуации Забарного с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист BBC Зак Лови прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«ПСЖ» находится в таком положении, когда им нужно ставить в приоритет качество над количеством. Им нужно усилить глубину состава, но больше всего им нужен лучший центральный защитник, чем Кимпембе, Беральдо и Эрнандес. Илья Забарный был бы идеальным вариантом, но готовы ли они заплатить 70 миллионов евро?» – написал Лови в Twitter.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Ранее экс-игрок «ПСЖ» расстроился из-за срыва трансфера Забарного.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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