«Он – лучше их». Журналист BBC – о ситуации Забарного с ПСЖ

Журналист BBC Зак Лови прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«ПСЖ» находится в таком положении, когда им нужно ставить в приоритет качество над количеством. Им нужно усилить глубину состава, но больше всего им нужен лучший центральный защитник, чем Кимпембе, Беральдо и Эрнандес. Илья Забарный был бы идеальным вариантом, но готовы ли они заплатить 70 миллионов евро?» – написал Лови в Twitter.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Ранее экс-игрок «ПСЖ» расстроился из-за срыва трансфера Забарного.