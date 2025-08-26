Вся надежда на Костюк. Три украинки вылетели с US Open 2025 в первом раунде

Три украинские теннисистки уже завершили выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева проиграли свои матчи первого раунда.

Свитолина на старте US Open потерпела поражение от Анны Бондар (2:6, 4:6). Это была третья встреча сопернице, и Элина впервые уступила Анне.

Ястремская в 1/64 финала проиграла «нейтралке» Анастасии Павлюченковой (7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6). На тай-брейке второй партии Даяна побеждала 2:0, но упустила небольшое преимущество.

Стародубцева в первом круге не сумела справиться с россиянкой Анной Блинковой – 3:6, 1:6. У Юлии пока что ноль побед в основной сетке мейджора в Нью-Йорке за карьеру.

26 августа на американском слэме стартует последняя украинка – Марта Костюк. Ориентировочно в 18:00 она выйдет на корт против Кэти Бултер.

Кроме того, у Украину пока что ноль побед на US Open основной сетке, так и в квалификационной. В отборе три украинки Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева вылетели в первом же круге.

Результаты украинок в квалификации US Open 2025:

Александра Олейникова – Лизетт Карбера – 2:6, 4:6

Анастасия Соболева – Саша Викери – 5:7, 5:7

Результаты украинок в основной сетке US Open: