Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вся надежда на Костюк. Три украинки вылетели с US Open 2025 в первом раунде
US Open
26 августа 2025, 06:01 |
724
3

Вся надежда на Костюк. Три украинки вылетели с US Open 2025 в первом раунде

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули мейджор в Нью-Йорке

26 августа 2025, 06:01 |
724
3
Вся надежда на Костюк. Три украинки вылетели с US Open 2025 в первом раунде
WTA. Элина Свитолина

Три украинские теннисистки уже завершили выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева проиграли свои матчи первого раунда.

Свитолина на старте US Open потерпела поражение от Анны Бондар (2:6, 4:6). Это была третья встреча сопернице, и Элина впервые уступила Анне.

Ястремская в 1/64 финала проиграла «нейтралке» Анастасии Павлюченковой (7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6). На тай-брейке второй партии Даяна побеждала 2:0, но упустила небольшое преимущество.

Стародубцева в первом круге не сумела справиться с россиянкой Анной Блинковой – 3:6, 1:6. У Юлии пока что ноль побед в основной сетке мейджора в Нью-Йорке за карьеру.

26 августа на американском слэме стартует последняя украинка – Марта Костюк. Ориентировочно в 18:00 она выйдет на корт против Кэти Бултер.

Кроме того, у Украину пока что ноль побед на US Open основной сетке, так и в квалификационной. В отборе три украинки Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева вылетели в первом же круге.

Результаты украинок в квалификации US Open 2025:

  • Дарья Снигур – Симона Вальтерт [24] – 6:4, 1:6, 2:6
  • Александра Олейникова – Лизетт Карбера – 2:6, 4:6
  • Анастасия Соболева – Саша Викери – 5:7, 5:7

Результаты украинок в основной сетке US Open:

  • Элина Свитолина [12] – Анна Бондар – 2:6, 4:6
  • Марта Костюк [27] – Кэти Бултер
  • Даяна Ястремская [30] – Анастасия Павлюченкова – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 4:6
  • Юлия Стародубцева – Анна Блинкова – 3:6, 1:6
По теме:
Новая прическа, но прежняя мощь. Алькарас одолел Голиафа на старте US Open
БОНДАР: «Матч с Элиной? Когда увидела жеребьевку, я была очень недовольна»
45-летняя Винус Уильямс выиграла сет у 13-й ракетки в 1/64 финала US Open
US Open 2025 Элина Свитолина Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Футбол | 25 августа 2025, 13:24 20
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена

В сентябре «сине-желтая» команда сыграет против Франции и Азербайджана

Известно, сколько игроков Динамо вызовет Ребров в сборную после фиаско в ЛЧ
Футбол | 25 августа 2025, 23:42 3
Известно, сколько игроков Динамо вызовет Ребров в сборную после фиаско в ЛЧ
Известно, сколько игроков Динамо вызовет Ребров в сборную после фиаско в ЛЧ

Киевляне будут представлены только 4 игроками

Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Теннис | 26.08.2025, 05:42
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
Свитолина впервые за семь лет проиграла матч первого раунда на Grand Slam
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
До антирекорду один крок.
Ответить
+1
_9Quantum19_KhM25
Таке собі. Повний треш.
Ответить
-1
Vlad Holl
Яка там Костюк !? Нюні розпустить -от і вся гра.
Ответить
-1
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 7
Бокс
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 4
Футбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 44
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 23
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем