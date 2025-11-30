Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Украинская теннисистка похвалилась новым роскошным авто

Даяна Ястремская наслаждается отдыхом в Италии

Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает делиться моментами зимнего отдыха. В новом посте в Instagram спортсменка опубликовала серию фото на фоне заснеженных гор и роскошного кроссовера BMW X5.

На снимках Ястремская позирует рядом с черным BMW X5 с итальянскими номерными знаками.

Позади – альпийские пейзажи курорта Ливиньо, одного из самых популярных мест для зимнего отдыха в Италии.

«Каждая поездка меняет тебя. Эта – вместе с невероятным авто», – подписала Даяна, отметив компанию, предоставившую ей автомобиль.

Ястремская проводит отпуск вместе со своим бойфрендом Давидом Аллахвердиевым. Пара активно отдыхает в горах и делится моментами путешествия с подписчиками.

