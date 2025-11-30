ФОТО. Украинская теннисистка похвалилась новым роскошным авто
Даяна Ястремская наслаждается отдыхом в Италии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает делиться моментами зимнего отдыха. В новом посте в Instagram спортсменка опубликовала серию фото на фоне заснеженных гор и роскошного кроссовера BMW X5.
На снимках Ястремская позирует рядом с черным BMW X5 с итальянскими номерными знаками.
Позади – альпийские пейзажи курорта Ливиньо, одного из самых популярных мест для зимнего отдыха в Италии.
«Каждая поездка меняет тебя. Эта – вместе с невероятным авто», – подписала Даяна, отметив компанию, предоставившую ей автомобиль.
Ястремская проводит отпуск вместе со своим бойфрендом Давидом Аллахвердиевым. Пара активно отдыхает в горах и делится моментами путешествия с подписчиками.
