ФОТО. Украинская теннисистка показала, где отдыхает. Не в Украине
Даяна Ястремская выбирает Италию...
Украинская теннисистка Даяна Ястремская показала зимний отпуск на итальянском курорте Ливиньо.
На фото спортсменка гуляет среди заснеженных гор и наслаждается природой.
Особое внимание фанатов привлекло то, что отдыхает Даяна не одна, а с бойфрендом Давидом Аллахвердиевым – бойцом ММА.
Пара выглядит счастливой и гармоничной и, что удивило подписчиков, даже на отдыхе не забывает о спорте: Ястремская и Аллахвердиев усердно тренируются в зале.
Даяна выглядит отдохнувшей, мотивированной и готовой к новым турнирам. Судя по снимкам, перезагрузка проходит идеально – с любовью, горами и тренировками.
