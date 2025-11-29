Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Украинская теннисистка показала, где отдыхает. Не в Украине
29 ноября 2025, 00:09
ФОТО. Украинская теннисистка показала, где отдыхает. Не в Украине

Даяна Ястремская выбирает Италию...

ФОТО. Украинская теннисистка показала, где отдыхает. Не в Украине
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская показала зимний отпуск на итальянском курорте Ливиньо.

На фото спортсменка гуляет среди заснеженных гор и наслаждается природой.

Особое внимание фанатов привлекло то, что отдыхает Даяна не одна, а с бойфрендом Давидом Аллахвердиевым – бойцом ММА.

Пара выглядит счастливой и гармоничной и, что удивило подписчиков, даже на отдыхе не забывает о спорте: Ястремская и Аллахвердиев усердно тренируются в зале.

Даяна выглядит отдохнувшей, мотивированной и готовой к новым турнирам. Судя по снимкам, перезагрузка проходит идеально – с любовью, горами и тренировками.

Максим Лапченко
