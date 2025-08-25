Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диназ – Агробизнес – 0:3. Разгром в гостях. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Диназ
25.08.2025 15:30 – FT 0 : 3
Агробизнес
Кубок Украины
25 августа 2025, 19:04 | Обновлено 25 августа 2025, 19:05
69
0

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Украины

ПФЛ

25 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочиск.

Матч состоялся на стадионе «Диназ» в Демидове. Победу с разгромным счетом 3:0 одержала команда гостей.

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа

Диназ – Агробизнес – 0:3

Голы: Нижник, 34, Богомаз, 56, Лень, 79

Видеозапись поединка

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
56’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
