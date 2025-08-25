25.08.2025 15:30 – FT 0 : 3
Кубок Украины25 августа 2025, 19:04 | Обновлено 25 августа 2025, 19:05
69
0
Диназ – Агробизнес – 0:3. Разгром в гостях. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Украины
25 августа 2025, 19:04 | Обновлено 25 августа 2025, 19:05
69
0
25 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочиск.
Матч состоялся на стадионе «Диназ» в Демидове. Победу с разгромным счетом 3:0 одержала команда гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа
Диназ – Агробизнес – 0:3
Голы: Нижник, 34, Богомаз, 56, Лень, 79
Видеозапись поединка
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
56’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
