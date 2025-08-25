25 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочинск.

Матч состоится на стадионе «Диназ» в Демидове. Начало игры в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Егор Кевлич из Кропивницкого.

Диназ – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция