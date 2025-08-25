25.08.2025 15:30 - : -
Диназ – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 25 августа в 15:30 по Киеву
25 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочинск.
Матч состоится на стадионе «Диназ» в Демидове. Начало игры в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Егор Кевлич из Кропивницкого.
