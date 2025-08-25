Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Диназ – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
25.08.2025 15:30
25 августа 2025, 08:22 | Обновлено 25 августа 2025, 08:24
Диназ – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины

Поединок состоится 25 августа в 15:30 по Киеву

25 августа свою встречу в 1/32 финала Кубка Украины проведут Диназ и Агробизнес. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Диназ

Хоть Диназ был основан еще в 1990 году, каких-то успехов клуб своей истории не добивался. Максимум команда играла в Первой лиге, но в прошлом сезоне вылетела, заняв предпоследнюю строчку. Катастрофическим получился старт и во Второй лиге, где в четырех турах еще не удалось набрать очки.

В среднем Диназ пропускает почти три мяча за игру, команда успела проиграть дублям Александрии, Колоса и Левого берега в текущем сезоне. Такие результаты всегда сопровождаются внутренними клубными проблемами, при таких обстоятельствах сложно показывать адекватную игру, поэтому ожидать прорыва в национальном кубке точно не стоит.

Агробизнес

Всего 10 лет назад был основан Агробизнес, но клуб уже стучится в элиту украинского футбола. В прошлом сезоне команда каким-то чудом не попала в топ-4 Первой лиги, отстав на два очка от первого квартета. Клуб не смог попасть даже в переходные матчи, так как провалил концовку.

Начало этого сезона у Агробизнеса оптимистичное, ведь удалось набрать 7 очков в трех играх, что позволяет делить лидерство в дивизионе. Стоит обратить внимание на тот факт, что команда еще не пропускала в нынешнем чемпионате, разница мячей – 3:0. В последнем туре клуб одолел на своем поле Металлист со счетом 1:0, единственный мяч был забит в дополнительное время к первому тайму.

Главная задача на сезон, наверняка состоит в том, чтоб пробиться в УПЛ, при этом, можно постараться зайти максимально далеко в Кубке Украины.

Прогноз

Между собой сыграют один из лидеров Первой лиги, против аутсайдера Второй лиги.

Создается впечатление, что сейчас команды разделяет большая пропасть. Ранее клубы никогда между собой не играли. Думаю, встреча пройдет под контролем гостей, считаю уместной здесь ставку на успех гостей с форой -1,5 гола за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Диназ
25 августа 2025 -
15:30
Агробизнес
Комментарии 0
