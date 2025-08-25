Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

25 августа свою встречу в 1/32 финала Кубка Украины проведут Диназ и Агробизнес. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Диназ

Хоть Диназ был основан еще в 1990 году, каких-то успехов клуб своей истории не добивался. Максимум команда играла в Первой лиге, но в прошлом сезоне вылетела, заняв предпоследнюю строчку. Катастрофическим получился старт и во Второй лиге, где в четырех турах еще не удалось набрать очки.

В среднем Диназ пропускает почти три мяча за игру, команда успела проиграть дублям Александрии, Колоса и Левого берега в текущем сезоне. Такие результаты всегда сопровождаются внутренними клубными проблемами, при таких обстоятельствах сложно показывать адекватную игру, поэтому ожидать прорыва в национальном кубке точно не стоит.

Агробизнес

Всего 10 лет назад был основан Агробизнес, но клуб уже стучится в элиту украинского футбола. В прошлом сезоне команда каким-то чудом не попала в топ-4 Первой лиги, отстав на два очка от первого квартета. Клуб не смог попасть даже в переходные матчи, так как провалил концовку.

Начало этого сезона у Агробизнеса оптимистичное, ведь удалось набрать 7 очков в трех играх, что позволяет делить лидерство в дивизионе. Стоит обратить внимание на тот факт, что команда еще не пропускала в нынешнем чемпионате, разница мячей – 3:0. В последнем туре клуб одолел на своем поле Металлист со счетом 1:0, единственный мяч был забит в дополнительное время к первому тайму.

Главная задача на сезон, наверняка состоит в том, чтоб пробиться в УПЛ, при этом, можно постараться зайти максимально далеко в Кубке Украины.

Прогноз

Между собой сыграют один из лидеров Первой лиги, против аутсайдера Второй лиги.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Диназ – 11,42, ничья – 5,45, победа Агробизнес – 1,22.

Создается впечатление, что сейчас команды разделяет большая пропасть. Ранее клубы никогда между собой не играли. Думаю, встреча пройдет под контролем гостей, считаю уместной здесь ставку на успех гостей с форой -1,5 гола за 1,7.