Еще один разгром. Агробизнес уверенно вышел в следующий раунд Кубка Украины
Матч против «Диназа» закончился со счетом 3:0
25 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочиск.
Матч состоялся на стадионе «Диназ» в Демидове. Победу с разгромным счетом 3:0 одержала команда гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Еще перед поединком гостей считали абсолютным фаворитом встречи, и в итоге они уверенно подтвердили свой статус.
Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа
Диназ – Агробизнес – 0:3
Голы: Нижник, 34, Богомаз, 56, Лень, 79
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу
Андрей получил предложение от «МЮ»