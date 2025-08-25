Еще один разгром. Агробизнес уверенно вышел в следующий раунд Кубка Украины

25 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Диназ» Вышгород и «Агробизнес» Волочиск.

Матч состоялся на стадионе «Диназ» в Демидове. Победу с разгромным счетом 3:0 одержала команда гостей.

Еще перед поединком гостей считали абсолютным фаворитом встречи, и в итоге они уверенно подтвердили свой статус.

Кубок Украины. 1/32 финала, 25 августа

Диназ – Агробизнес – 0:3

Голы: Нижник, 34, Богомаз, 56, Лень, 79