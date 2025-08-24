Трабзонспор с тремя украинцами выиграл третий матч и стал лидером в Турции

Вечером 24 августа состоялся матч 3-го тура чемпионата Турции.

«Трабзонспор» и «Антальяспор» провели поединок на арене Papara Park в Трабзоне.

Три украинских футболистов провели матч за Трабзонспор. Украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов сыграли со старта, а Даниил Сикан вышел на замену в конце игры.

Единственный гол забил Стефан Савич на 38-й минуте матча, что принесло победу хозяевам поля (1:0).

Трабзонспор начал чемпионат с трех побед и с 9 очками и стал лидером турнира.

Чемпионат Турции. 3-й тур, 24 августа

Трабзонспор – Антальяспор – 1:0

Гол: Стефан Савич, 38

Турнирная таблица