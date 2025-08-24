24 августа на Шенол Гюнеш пройдет матч 3-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Антальяспором. Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

Трабзонспор

Команда в целом неплохо котируется, и в 2022-м году даже выигрывал, после долгой паузы, чемпионский титул. Потом были уже результаты похуже, но особняком стоит прошлый сезон. Несколько раз меняя наставников, возвращая свою легенду, Шенола Гюнеша, и снова прощаясь с ним, и усиливаясь в январе (в том числе Зубковым и Сиканом), закончили в Суперлиге только на седьмом месте. И это еще Фатих Текке, заняв тренерский пост, обеспечил прогресс весной.

Прибавлять продолжили в начале нового сезона. И тут нужно отметить Пола Онуачу - тот дебютировал голом, что позволил стартовать с победы над Коджалиеспором. Второй матч, с Касымпашой на выезде, тоже принес 1:0, и опять отметился подписанный летом футболист - Аугусто.

Антальяспор

Клуб с 2008-го года играет, почти без исключений (кроме одного сезона) в Суперлиге. Но при этом так ни разу и не получилось подняться выше седьмого места. Да, раз добрались до финала кубка, но и там все закончилось поражением. А в прошлом сезоне скатились до борьбы за выживание, пусть и довольно формальной: да, упали на пограничное пятнадцатое место, но набрали 44 очка, а сосед снизу, Бодрум, ограничился 37-ю.

Но сейчас у подопечных Эмре Белозоглу получилось уверенно стартовать. Сначала со счетом 2:1 дома удалось обыграть Касымпашу, причем все голы забили еще в первом тайме. В прошлое воскресенье гостили у Генчлербирлиги, и тоже дожали соперника, но уже в концовке. Нельзя не отметить Никола Сторма: опытный полузащитник, что пришел из Мехелена, отметился голами в каждом из поединков.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках Антальяспор выжал одну ничью, проиграв все остальные поединки.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но с учетом того, как прагматично, пусть и успешно, стартовали стороны, ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).