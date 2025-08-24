Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Трабзонспор
24.08.2025 19:00 - : -
Антальяспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
24 августа 2025, 07:26 |
18
0

Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 24 августа и начнется в 19:00 по Киеву

24 августа 2025, 07:26 |
18
0
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа на Шенол Гюнеш пройдет матч 3-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Антальяспором. Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

Трабзонспор

Команда в целом неплохо котируется, и в 2022-м году даже выигрывал, после долгой паузы, чемпионский титул. Потом были уже результаты похуже, но особняком стоит прошлый сезон. Несколько раз меняя наставников, возвращая свою легенду, Шенола Гюнеша, и снова прощаясь с ним, и усиливаясь в январе (в том числе Зубковым и Сиканом), закончили в Суперлиге только на седьмом месте. И это еще Фатих Текке, заняв тренерский пост, обеспечил прогресс весной.

Прибавлять продолжили в начале нового сезона. И тут нужно отметить Пола Онуачу - тот дебютировал голом, что позволил стартовать с победы над Коджалиеспором. Второй матч, с Касымпашой на выезде, тоже принес 1:0, и опять отметился подписанный летом футболист - Аугусто.

Антальяспор

Клуб с 2008-го года играет, почти без исключений (кроме одного сезона) в Суперлиге. Но при этом так ни разу и не получилось подняться выше седьмого места. Да, раз добрались до финала кубка, но и там все закончилось поражением. А в прошлом сезоне скатились до борьбы за выживание, пусть и довольно формальной: да, упали на пограничное пятнадцатое место, но набрали 44 очка, а сосед снизу, Бодрум, ограничился 37-ю.

Но сейчас у подопечных Эмре Белозоглу получилось уверенно стартовать. Сначала со счетом 2:1 дома удалось обыграть Касымпашу, причем все голы забили еще в первом тайме. В прошлое воскресенье гостили у Генчлербирлиги, и тоже дожали соперника, но уже в концовке. Нельзя не отметить Никола Сторма: опытный полузащитник, что пришел из Мехелена, отметился голами в каждом из поединков.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках Антальяспор выжал одну ничью, проиграв все остальные поединки.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но с учетом того, как прагматично, пусть и успешно, стартовали стороны, ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор
24 августа 2025 -
19:00
Антальяспор
Тотал меньше 2.5 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Трабзонспор Антальяспор чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 2
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Футбол | 24 августа 2025, 04:11 3
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд

Эрлинг Холанд купил первый Ferrari в своей жизни

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 24.08.2025, 07:15
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Бокс | 23.08.2025, 12:23
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем