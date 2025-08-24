Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Александр Зубков и Арсений Батагов заявлены в основе на матч с Антальяспором
24 августа в 19:00 состоится матч 3-го тура чемпионата Турции.
«Трабзонспор» и «Антальяспор» проведут поединок на арене Papara Park в Трабзоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за Трабзонспор.
Украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.
Трабзонспор начал чемпионат с двух побед и с 6 очками идет в группе лидеров.
Стартовые составы на матч Трабзонспора и Антальяспора
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана
Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол