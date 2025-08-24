Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура

24 августа в 19:00 состоится матч 3-го тура чемпионата Турции.

«Трабзонспор» и «Антальяспор» проведут поединок на арене Papara Park в Трабзоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за Трабзонспор.

Украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.

Трабзонспор начал чемпионат с двух побед и с 6 очками идет в группе лидеров.

Стартовые составы на матч Трабзонспора и Антальяспора