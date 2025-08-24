Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
Чемпионат Турции
Трабзонспор
24.08.2025 19:00 – перерыв 1 : 0
Антальяспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
24 августа 2025, 18:43 | Обновлено 24 августа 2025, 18:52
445
0

Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура

Александр Зубков и Арсений Батагов заявлены в основе на матч с Антальяспором

24 августа 2025, 18:43 | Обновлено 24 августа 2025, 18:52
445
0
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на матч 3-го тура
ФК Трабзонспор

24 августа в 19:00 состоится матч 3-го тура чемпионата Турции.

«Трабзонспор» и «Антальяспор» проведут поединок на арене Papara Park в Трабзоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за Трабзонспор.

Украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.

Трабзонспор начал чемпионат с двух побед и с 6 очками идет в группе лидеров.

Стартовые составы на матч Трабзонспора и Антальяспора

По теме:
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Поражение от Фенербахче. Защитник Динамо дебютировал в чемпионате Турции
Зинченко получил угрозы, если перейдет в этот клуб. Трансфер сорвался
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу стартовые составы Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов Антальяспор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Футбол | 24 августа 2025, 19:23 0
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины

Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 10
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24.08.2025, 13:19
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23.08.2025, 22:38
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 1
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
22.08.2025, 20:57 3
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем