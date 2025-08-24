С интригой до финального свистка. Ужгород уступил Фениксу-Мариуполь

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились ФК «Ужгород» и «Феникс-Мариуполь».

Команды играли на ужгородском стадионе «Авангард».

Гости очень хорошо начали игру и сразу создали несколько моментов у ворот Коцана. В середине тайма мариупольцы подловили ужгородцев в двух атаках и смогли обеспечить комфортное преимущество. Дублем отличился Владислав Сидоренко.

Начало второго тайма подарило интригу болельщикам. Отставание в счете сократил Антоний Эмер.

Остальное время ужгородцы пытались сравнять счет, а вот представитель первой лиги «сушил» игру, не отказываясь от этого.

На последних минутах у закарпатской команды было несколько стандартных положений, но воспользоваться ими игроки не смогли.

Кубок Украины. 1/32 финала

Ужгород – Феникс-Мариуполь – 1:2

Голы: Эмере, 54 – Сидоренко, 24, 27

Ужгород: (старт) Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук

Феникс-Мариуполь: (старт) Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Буряк

Видеозапись матча