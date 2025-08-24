Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужгород – Феникс Мариуполь – 1:2. Два разных тайма. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Ужгород
24.08.2025 15:30 – FT 1 : 2
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 17:51 |
256
0

Ужгород – Феникс Мариуполь – 1:2. Два разных тайма. Видео голов и обзор

Команды встретились в 1/32 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 17:51 |
256
0
Ужгород – Феникс Мариуполь – 1:2. Два разных тайма. Видео голов и обзор
ФК Ужгород

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговый клуб «Ужгород» и представитель Первой лиги «Феникс-Мариуполь».

Матч сыграли на стадионе «Авангард» в городе Ужгород.

Гости в первом тайме отличились дважды. Дубль оформил Владислав Сидоренко.

Во втором тайме Антоний Эмере вернул интригу в игру, но дальше ужгородцы не смогли реализовать хотя бы одну возможность.

Кубок Украины. 1/32 финала

Ужгород – Феникс-Мариуполь – 1:2

Голы: Эмере, 54, – Сидоренко, 24, 27

Ужгород: (старт) Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук

Феникс-Мариуполь: (старт) Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Буряк

Видеозапись матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Antoniy Daniel Emere Chukwebuka (Ужгород).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
По теме:
ВИДЕО. Суперудар. Как Металлист 1925 вышел вперед в игре с Оболонью
С интригой до финального свистка. Ужгород уступил Фениксу-Мариуполь
Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (4:1 по пенальти). Видеообзор матча
Ужгород Феникс-Мариуполь Кубок Украины по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 августа 2025, 16:31 0
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа и начнется в 20:30 по Киеву

Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Волейбол | 23 августа 2025, 18:05 16
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам

Тренер украинской сборной дал возможность поиграть практически всей обойме волейболисток

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23.08.2025, 17:43
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 24.08.2025, 16:00
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Футбол | 23.08.2025, 20:05
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 23
Футбол
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 2
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем