Ужгород – Феникс Мариуполь – 1:2. Два разных тайма. Видео голов и обзор

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретились второлиговый клуб «Ужгород» и представитель Первой лиги «Феникс-Мариуполь».

Матч сыграли на стадионе «Авангард» в городе Ужгород.

Гости в первом тайме отличились дважды. Дубль оформил Владислав Сидоренко.

Во втором тайме Антоний Эмере вернул интригу в игру, но дальше ужгородцы не смогли реализовать хотя бы одну возможность.

Кубок Украины. 1/32 финала

Ужгород – Феникс-Мариуполь – 1:2

Голы: Эмере, 54, – Сидоренко, 24, 27

Ужгород: (старт) Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук

Феникс-Мариуполь: (старт) Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Буряк

Видеозапись матча