24.08.2025 15:30 - : -
Кубок Украины24 августа 2025, 08:16 |
47
0
Ужгород – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 24 августа в 15.30
24 августа 2025, 08:16 |
47
0
24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб «Ужгород» и представитель Первой лиги «Феникс-Мариуполь».
Матч начнется на стадионе «Авангард» в Ужгороде в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча назначен Тарас Козак из Львовской области.
15:30. «Ужгород» – «Феникс-Мариуполь»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 02:54 4
Болельщики парижского клуба требуют продать российского голкипера
Футбол | 24 августа 2025, 08:26 0
Томас принес победу команде Ванкувер Уайткепс в поединке против Сент-Луиса Сити
Футбол | 23.08.2025, 15:14
Бокс | 23.08.2025, 10:08
Бокс | 23.08.2025, 14:32
Комментарии 0
Популярные новости
23.08.2025, 05:12 2
23.08.2025, 00:40 2
23.08.2025, 02:50
24.08.2025, 03:44 3
22.08.2025, 08:30 10
22.08.2025, 09:29 9
22.08.2025, 09:46 19
Бокс