Ужгород – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб «Ужгород» и представитель Первой лиги «Феникс-Мариуполь».

Матч начнется на стадионе «Авангард» в Ужгороде в 15:30.

Главным арбитром матча назначен Тарас Козак из Львовской области.

15:30. «Ужгород» – «Феникс-Мариуполь»