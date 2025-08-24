Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ужгород – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ужгород – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 24 августа в 15.30

стадион Авангард

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб «Ужгород» и представитель Первой лиги «Феникс-Мариуполь».

Матч начнется на стадионе «Авангард» в Ужгороде в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Тарас Козак из Львовской области.

15:30. «Ужгород» – «Феникс-Мариуполь»

