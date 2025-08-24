Насекомые терроризуют US Open. Организаторы призывают их убивать

Теннисный турнир US Open 2025, последний в серии Grand Slam в этом году, может столкнуться с необычной проблемой – нашествием пятнистых фонарниц (spotted lanternflies), которые массово размножаются в августе.

Эти насекомые, известные своей ненасытностью и хаотичным размножением в разгар лета, уже замечены в 29 из 62 округов штата Нью-Йорк. А главная арена турнира – Flushing Meadows, четвертый по размеру общественный парк штата (площадь 897 акров), может стать для них новым местом вторжения.

Организаторы турнира предупредили игроков и болельщиков: если вы заметите этих вредителей, нужно сообщить местным властям, а затем без колебаний раздавить насекомое.

Чем опасны фонарницы? Они активно уничтожают все на своем пути: от огородных культур до фруктовых деревьев. Обычно личинки вылупляются в конце мая, а в августе их легко заметить из-за интенсивного спаривания.

Это проблема для US Open – турнир стартует на следующей неделе, и участники могут столкнуться с «летающими агрессорами» прямо на кортах во время матчей.

По словам Келли Гувер, профессора энтомологии Пенсильванского университета, угроза серьезная: «Они разлетаются повсюду: на поездах, самолетах и кораблях. Эти насекомые – настоящие отчаянные автостопщики».

Брайан Эшенауэр, специалист по инвазивным видам из Корнельского университета, советует при обнаружении вредителей сначала сделать фото для идентификации.