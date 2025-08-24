Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Свитолина опустилась в рейтинге WTA. Какие места у украинок перед US Open?

В топ-10 изменений не произошло, Костюк идет 28-й, Ястремская – 31-й

Свитолина опустилась в рейтинге WTA. Какие места у украинок перед US Open?
Instagram. Элина Свитолина

24 августа женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей неделе девушки разыграли трофеи турниров WTA 500 в городе Монтеррей и WTA 250 в Кливленде.

Победительницей пятисотника в Мексике стала Диана Шнайдер. Она поднялась на пять мест и занимает 17-е строчку.

Трофей в Кливленде завоевала Сорана Кырстя. Она улучшила аж 41 позицию и сейчас идет 71-й.

В топ-10 изменений не произошло. Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, далее располагаются Ига Свентек и Коко Гауфф.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла два места и идет 15-й.

Марта Костюк и Даяна Ястремская прибавили по одной строчке и занимают 28-ю и 31-ю позицию соответственно.

Небольшой прогресс также у Ангелины Калининой (135-я), Дарьи Снигур (171-я), Анастасии Соболевой (270-я) и Леси Цуренко (360-я).

Юлия Стародубцева потеряла два места, а Александра Олейникова опустилась на 11 строчек.

В воскресенье в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США 2025. На US Open примут участие четыре украинки: Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA выше всех из украинок идет Людмила Киченок. Она располагается на 15-м месте.

В топ-100 из представительниц Украины также находятся Надежда Киченок (55-я) и Марта Костюк (89-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
ЯСТРЕМСКАЯ: С того дня, как я снялась с Цинциннати, я не играла дней шесть
«Не хотела играть его». Свитолина пояснила, почему пропустила микст US Open
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
рейтинг WTA Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Юлия Стародубцева Сорана Кырстя
