Свитолина опустилась в рейтинге WTA. Какие места у украинок перед US Open?

24 августа женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей неделе девушки разыграли трофеи турниров WTA 500 в городе Монтеррей и WTA 250 в Кливленде.

Победительницей пятисотника в Мексике стала Диана Шнайдер. Она поднялась на пять мест и занимает 17-е строчку.

Трофей в Кливленде завоевала Сорана Кырстя. Она улучшила аж 41 позицию и сейчас идет 71-й.

В топ-10 изменений не произошло. Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, далее располагаются Ига Свентек и Коко Гауфф.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла два места и идет 15-й.

Марта Костюк и Даяна Ястремская прибавили по одной строчке и занимают 28-ю и 31-ю позицию соответственно.

Небольшой прогресс также у Ангелины Калининой (135-я), Дарьи Снигур (171-я), Анастасии Соболевой (270-я) и Леси Цуренко (360-я).

Юлия Стародубцева потеряла два места, а Александра Олейникова опустилась на 11 строчек.

В воскресенье в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США 2025. На US Open примут участие четыре украинки: Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA выше всех из украинок идет Людмила Киченок. Она располагается на 15-м месте.

В топ-100 из представительниц Украины также находятся Надежда Киченок (55-я) и Марта Костюк (89-я).

Украинки в парном рейтинге WTA