  4. Трофей турнира WTA 250 в США завоевала квалифайер, выиграв 14 сетов подряд
WTA
24 августа 2025, 01:19 |
Трофей турнира WTA 250 в США завоевала квалифайер, выиграв 14 сетов подряд

Сорана Кырстя провела огненную неделю, одолев в финале Энн Ли

WTA. Сорана Кырстя

35-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя (WTA 112) завоевала трофей на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде, США.

В финале румынка в двух сетах одолела представительницу США Энн Ли (WTA 69) за 1 час и 26 минут.

WTA 250 Кливленд. Хард, финал

Сорана Кырстя (Румыния) [Q] – Энн Ли (США) – 6:2, 6:4

Кырстя провела второе очное противостояние против Ли. В 2021 году Сорана справилась с Энн на соревнованиях в Мельбурне.

Кырстя стартовала в Кливленде с квалификации и на пути к трофею выиграла семь матчей, не отдав ни одного сета. Сорана, помимо Энн, также одолела Анну Фрей, Ребеку Масарову, Моюку Утидзиму, Жиль Тайхман, Людмилу Самсонову и Анастасию Захарову.

Сорана завоевала третий трофей в карьере и первый с 2021 года. В новой версии обновленного рейтинга WTA она вернется в топ-100.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
