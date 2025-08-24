Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025
В ночь на 25 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 66) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В 1/64 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 78). Поединок состоится третьим запуском на корте №6 после игры Карреньо Буста – Ламас Руис. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором раунде поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Майяр Шериф.
