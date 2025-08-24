Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
24 августа 2025, 07:17
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025

Коллаж Sport.ua

В ночь на 25 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 66) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 78). Поединок состоится третьим запуском на корте №6 после игры Карреньо Буста – Ламас Руис. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором раунде поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Майяр Шериф.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Юлия Стародубцева Анна Блинкова смотреть онлайн US Open 2025
