Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 25 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 66) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 78). Поединок состоится третьим запуском на корте №6 после игры Карреньо Буста – Ламас Руис. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором раунде поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Майяр Шериф.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА