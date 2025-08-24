Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Победы Тоттенхэма и Барселоны, сенсации в Кубке Украины и золото Лузан
24 августа 2025, 06:00
Победы Тоттенхэма и Барселоны, сенсации в Кубке Украины и золото Лузан

Главные новости за 23 августа на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 23 августа.

1. Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Украинские команды за евронеделю добавили лишь 0,125 балла усилиями Шахтера

2А. Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Каталонцы оформили безумный камбек во втором тайме матча против Леванте! (3:2)

2В. Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Точные удары Джонсона и Пальиньи принесли «шпорам» гостевую победу в матче второго тура

3А. Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Изаки присоединится к «горнякам»

3В. Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
18-летний центрфорвард «рыб» заинтересовал бронзового призера УПЛ

4. 1/32 финала Кубка Украины. Дебютанты УПЛ вылетели, Черноморец выбил Зарю
23 августа состоялось 12 матчей, по итогам которых розыгрыш покинули Эпицентр и Кудровка

5. ФОТО. Первые голы: 18-летний украинский форвард оформил дубль в Серии B
Попов в матче против ФК Падова впервые отличился за основную команду Эмполи

6А. Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Судьбу противостояния решил нереализованный пенальти Аль-Хайбари

6В. Трубин не играл. Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне чемпионата
Орлы одолели команду Тондела со счетом 3:0, Анатолий вернется в состав против Фенербахче

7. Синнер против Алькараса, шансы украинок. Что нужно знать об US Open 2025
Sport.ua представляет заключительный мэйджор сезона 2025

8. Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина
Том Леффлер и Сергей Богачук решили отказаться от предложения Эдди Хирна

9А. ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

9В. Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после матча с чемпионами?
Сине-желтые занимают 3-е место в группе Н

10А. Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Людмила стала лучшей на дистанции 500 м

10B. Золотой дубль. Лузан продолжает доминировать на ЧМ-2025
В этот раз в паре с Федорив

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
