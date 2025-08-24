Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Чемпионат Испании
Леванте
23.08.2025 22:30 – FT 2 : 3
Барселона
Испания
24 августа 2025, 00:36 | Обновлено 24 августа 2025, 00:57
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2

Каталонцы оформили безумный камбек во втором тайме матча против Леванте! (3:2)

Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа состоялся матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Поединок прошел на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Каталонцы проиграли первую 45-минутку 0:2. За хозяев отличились Иван Ромеро и Хосе Моралес (реализовал пенальти).

Но за 7 минут второго тайма Барса забила дважды: мяч оформили Педри и Ферран Торрес. Вырвать победу подопечным Ханси Флика удалось на 90+1-й благодаря автоголу от защитника Леванте Уная Эльгесабаля.

В прошлом сезоне Барселона завоевала трофей чемпионата Испании, а Леванте выиграл титул Сегунды и поднялся в элитный дивизион страны.

Барса добыла вторую викторию на старте новой кампании Ла Лиги. В первом туре сине-гранатовые одолели Мальорку 3:0.

Ла Лига 2025/26. 2-й тур, 23 августа

Леванте – Барселона – 2:3

Голы: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (пен.) – Педри, 49, Ферран Торрес, 52, Эльгесабаль, 90+1 (автогол)

Леванте: Пабло Куньят, Мануэль Санчес (Диего Пампин, 75), Адриан де ла Фуэнте, Унаи Эльгесабаль, Хорхе Кабельо, Джереми Тольян (Виктор Гарсия, 86), Роджер Брюге (Карлос Эспи, 75), Ориоль Рей, Пабло Мартинес, Хосе Луис Моралес, Иван Ромеро (Икер Лосада, 75)

Барселона: Хоан Гарсия, Пау Кубарси, Алехандро Бальде (Роберт Левандовски, 76), Рональд Араухо (Андреас Кристенсен, 76), Эрик Гарсия (Жюль Кунде, 85), Марк Касадо (Гави, 46), Рафинья, Педри, Ламин Ямал, Маркус Рэшфорд (Дани Ольмо, 46), Ферран Торрес

Предупреждения: Пабло Мартинес (45+3), Хосе-Луис Моралес (46), Диего Пампин (89) – Алехандро Бальде (44)

Леванте Барселона Леванте - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ферран Торрес Педри автогол пенальти Хосе Луис Моралес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
