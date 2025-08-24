Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Неочевидно». Флик высказался о назначенном пенальти в ворота Барселоны
Чемпионат Испании
Леванте
23.08.2025 22:30 – FT 2 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 августа 2025, 12:02 | Обновлено 24 августа 2025, 12:04
183
0

«Неочевидно». Флик высказался о назначенном пенальти в ворота Барселоны

Ганс-Дитер прокомментировал поединок с «Леванте»

24 августа 2025, 12:02 | Обновлено 24 августа 2025, 12:04
183
0
«Неочевидно». Флик высказался о назначенном пенальти в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча второго тура Ла Лиги, в котором каталонцы на выезде встречались с «Леванте».

После первого тайма подопечные Флика уступали со счетом 0:2, однако во второй половине встречи «сине-гранатовые» шокировали соперника и устроили настоящую испанскую ремонтаду.

Каталонцы оформили вторую подряд победу в испанской лиге (3:2) и поднялись на первое место в таблице.

«Леванте» очень хорошо оборонялся. У них очень быстрые игроки. Было нелегко. В первом тайме они имели хорошие моменты. Во втором тайме мы изменились. Первый гол, который мы забили, помог нам, мы обрели уверенность и боролись до конца, чтобы взять три очка.

Ситуация с пенальти? Когда такое происходит, ты раздражен. Судья назначил пенальти, и мы должны это принять. Не могу сказать, что это был очевидный момент. Сегодняшняя ситуация не была ясной, но, повторяю, мы должны это принять. Главное, что мы возвращаемся в Барселону с тремя очками.

Конечно, я горд, почему вы спрашиваете? Мы взяли три очка, поверили в себя, и эта победа нам очень помогает. Это было непросто, когда соперник играет так.

Мы сыграли не идеально, но нужно оценить, что сделал «Леванте», у них быстрые игроки. Мы забили три гола и победили. Нужно говорить, анализировать. Такие матчи нужны, чтобы улучшаться и понимать, куда мы хотим прийти. Сезон – это долгий путь.

Рэшфорд? Маркус имел несколько моментов в первом тайме и показал, что может нам помочь. Во втором тайме нам нужно было делать замену, и мы выпустили Рафинью на фланг, и я считаю, что это были правильные изменения. Первый гол изменил ход матча», – сказал Флик.

По теме:
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леванте Леванте - Барселона Ханс-Дитер Флик
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24 августа 2025, 03:44 6
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение

Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол

ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Футбол | 24 августа 2025, 04:11 3
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд

Эрлинг Холанд купил первый Ferrari в своей жизни

Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24.08.2025, 09:20
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Бокс | 24.08.2025, 11:30
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
ВИДЕО. Шевченко поздравил украинцев с Днем Независимости: «Слава Украине»
Футбол | 24.08.2025, 11:11
ВИДЕО. Шевченко поздравил украинцев с Днем Независимости: «Слава Украине»
ВИДЕО. Шевченко поздравил украинцев с Днем Независимости: «Слава Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем