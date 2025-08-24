«Неочевидно». Флик высказался о назначенном пенальти в ворота Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча второго тура Ла Лиги, в котором каталонцы на выезде встречались с «Леванте».

После первого тайма подопечные Флика уступали со счетом 0:2, однако во второй половине встречи «сине-гранатовые» шокировали соперника и устроили настоящую испанскую ремонтаду.

Каталонцы оформили вторую подряд победу в испанской лиге (3:2) и поднялись на первое место в таблице.

«Леванте» очень хорошо оборонялся. У них очень быстрые игроки. Было нелегко. В первом тайме они имели хорошие моменты. Во втором тайме мы изменились. Первый гол, который мы забили, помог нам, мы обрели уверенность и боролись до конца, чтобы взять три очка.

Ситуация с пенальти? Когда такое происходит, ты раздражен. Судья назначил пенальти, и мы должны это принять. Не могу сказать, что это был очевидный момент. Сегодняшняя ситуация не была ясной, но, повторяю, мы должны это принять. Главное, что мы возвращаемся в Барселону с тремя очками.

Конечно, я горд, почему вы спрашиваете? Мы взяли три очка, поверили в себя, и эта победа нам очень помогает. Это было непросто, когда соперник играет так.

Мы сыграли не идеально, но нужно оценить, что сделал «Леванте», у них быстрые игроки. Мы забили три гола и победили. Нужно говорить, анализировать. Такие матчи нужны, чтобы улучшаться и понимать, куда мы хотим прийти. Сезон – это долгий путь.

Рэшфорд? Маркус имел несколько моментов в первом тайме и показал, что может нам помочь. Во втором тайме нам нужно было делать замену, и мы выпустили Рафинью на фланг, и я считаю, что это были правильные изменения. Первый гол изменил ход матча», – сказал Флик.