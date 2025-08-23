Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 августа 2025, 07:33
Леванте – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 августа в 22:30 по Киеву

Ханс-Дитер Флик

23 августа на Сьютат де Валенсия пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Леванте встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Леванте

Команда показывала себя довольно противоречиво. С одной стороны, все помнят, как получилось пробиться в еврокубки. В 2012/2013 испанцы в Лиге Европы дошли аж до 1/8 финала в Лиге Европы. И в основном играли тогда футболисты на внутренней арене в Примере. Но, с другой стороны, вылетев в 2022-м году с предпоследнего места, потом, казалось, застряли в Сегунде.

Там в прошлом сезоне получилось сделать рывок с восьмого места на первое. Вернувшись таким образом напрямую в Примеру после трехлетней паузы, подопечные Калеро были близки к тому, чтобы закончить ничьей - новичок, Толян, сравнивал счет в середине второго тайма. Но уже в добавленное время Алавес дома все же оформил победу с итоговым счетом 2:1 - явно настроение из-за упущенного очка будет не лучшим.

Барселона

Клуб при Флике, что пришел год назад, качественно преобразился. Хави, местную легенду, сместили из-за того, что в 2023/2024 он не взял ни единого трофея. А с Ханси последовательно выиграли Суперкубок Испании, Копу дель Рей и Примеру, причем везде красиво и уверенно переигрывали Реал. Разве что в Лиге чемпионов могло быть лучше, но там в сумбурной борьбе успех достался, довольно неожиданно, Интеру.

Сейчас, конечно, проблемы остаются. Снова не получилось без проблем зарегистрировать футболистов во главе с арендованным в Манчестер Юнайтед Рашфорда. Тем не менее, стартовали каталонцы с очень солидной победы 3:0 на поле Мальорки, причем у Ямаля ассист и гол. Впрочем, стоит помнить, что соперник еще с конца первого тайма оставался вдевятером!

Статистика личных встреч

В последних пяти поединках Леванте взял с грандом только одну ничью, проиграв все остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только об одном: насколько уверенно чемпион обыграет новичка на его поле. Ставим тут на гостей при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,75).

