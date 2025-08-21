В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леванте» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сьютат де Валенсия», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Леванте – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция