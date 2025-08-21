Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леванте – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Леванте
23.08.2025 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 августа 2025, 22:36 | Обновлено 21 августа 2025, 22:39
Леванте – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 22:30 поединок 2-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леванте» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сьютат де Валенсия», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Леванте – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Какие игроки действующего чемпиона Испании остались в старте с 2022 года?
Одна из главных звезд Барселоны неожиданно начала думать о трансфере
Кунде является четвертым французом по количеству матчей в составе Барселоны
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Леванте Леванте - Барселона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
