Испания21 августа 2025, 22:36 | Обновлено 21 августа 2025, 22:39
38
0
Леванте – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 22:30 поединок 2-го тура испанской Ла Лиги
21 августа 2025, 22:36 | Обновлено 21 августа 2025, 22:39
38
0
В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леванте» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Сьютат де Валенсия», который находится в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Леванте – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леванте – БарселонаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 августа 2025, 07:48 2
Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO
Футбол | 21 августа 2025, 10:59 4
Ярослав помог клубу с ремонтом
Футбол | 21.08.2025, 23:18
Футбол | 21.08.2025, 19:47
Футбол | 21.08.2025, 07:15
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 07:11 9
20.08.2025, 19:59 29
Бокс
19.08.2025, 18:25 16
20.08.2025, 22:10 8
20.08.2025, 22:37 13
20.08.2025, 20:18 1
20.08.2025, 05:55 1