  4. Леванте – Барселона – 2:3. Безумный камбек в Валенсии. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Леванте
23.08.2025 22:30 – FT 2 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа прошел матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Коллективы сыграли на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ла Лига 2025/26. 2-й тур, 23 августа

Леванте – Барселона – 2:3

Голы: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (пен.) – Педри, 49, Ферран Торрес, 52, Эльгесабаль, 90+1

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Ромеро, 16 мин.

ГОЛ! 2:0 Хосе Моралес, 45+7 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Педри, 49 мин.

ГОЛ! 2:2 Ферран Торрес, 52 мин.

ГОЛ! 2:3 Унаи Эльгесабаль, 90+1 мин. (автогол)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Унаи Эльгесабаль (Леванте).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
45’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Ромеро (Леванте).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
