Леванте – Барселона – 2:3. Безумный камбек в Валенсии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Ла Лиги 2025/26
23 августа прошел матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.
Коллективы сыграли на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.
Ла Лига 2025/26. 2-й тур, 23 августа
Леванте – Барселона – 2:3
Голы: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (пен.) – Педри, 49, Ферран Торрес, 52, Эльгесабаль, 90+1
ГОЛ! 1:0 Ромеро, 16 мин.
ГОЛ! 2:0 Хосе Моралес, 45+7 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:1 Педри, 49 мин.
ГОЛ! 2:2 Ферран Торрес, 52 мин.
ГОЛ! 2:3 Унаи Эльгесабаль, 90+1 мин. (автогол)
События матча
