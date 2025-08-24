ВИДЕО. Камбек: как автогол на 90+1-й решил исход матча Леванте – Барселона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 августа 2025, 01:07 |
Каталонцы вырвали победу у соперников в матче второго тура Ла Лиги, в котором уступали 0:2

Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа прошел матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Коллективы сыграли на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победу каталонцы вырвали на 90+1-й минуте благодаря автоголу Унаи Эльгесабаля.

Барса оформила камбек в матче, в котором уступала 0:2 по итогам первого тайма.

По теме:
Дебют Модрича, возвращение Аллегри. Милан сенсационно проиграл в Серии А
Короли камбэков. Барселона отметилась уникальным достижением в Ла Лиге
Леванте – Барселона – 2:3. Безумный камбек в Валенсии. Видео голов и обзор
автогол видео голов и обзор Барселона Леванте Леванте - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
