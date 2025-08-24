23 августа прошел матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Коллективы сыграли на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победу каталонцы вырвали на 90+1-й минуте благодаря автоголу Унаи Эльгесабаля.

Барса оформила камбек в матче, в котором уступала 0:2 по итогам первого тайма.

ВИДЕО. Камбек: как автогол на 90+1-й решил исход матча Леванте – Барселона