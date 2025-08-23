Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Молниеносный камбек: Барселона за 7 минут 2-го тайма забила дважды!
Испания
23 августа 2025, 23:59 | Обновлено 24 августа 2025, 00:13
Педри и Ферран Торрес сделали счет 2:2 против Леванте в матче второго тура Ла Лиги

ФК Барселона. Педри

23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Барса проиграла первый тайм со счетом 0:2, но за 7 минут второй 45-минутке забила дважды.

На 49-й отличился Педри, положив супергол, а на 52-й ворота соперников поразил Ферран Торрес.

❗️ ВИДЕО. Молниеносный камбек: Барселона за 7 минут 2-го тайма забила дважды!

ГОЛ! 2:1 Педри, 49 мин.

ГОЛ! 2:2 Ферран Торрес, 52 мин.

По теме:
Леванте – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Барселона проиграла тайм Леванте 0:2, пропустив 2-й гол с пенальти
Рома – Болонья – 1:0. Удачный старт от Довбика и Ко. Видеообзор матча
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
