ВИДЕО. Молниеносный камбек: Барселона за 7 минут 2-го тайма забила дважды!
Педри и Ферран Торрес сделали счет 2:2 против Леванте в матче второго тура Ла Лиги
23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.
Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Барса проиграла первый тайм со счетом 0:2, но за 7 минут второй 45-минутке забила дважды.
На 49-й отличился Педри, положив супергол, а на 52-й ворота соперников поразил Ферран Торрес.
ГОЛ! 2:1 Педри, 49 мин.
ГОЛ! 2:2 Ферран Торрес, 52 мин.
