Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде

23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Гости одолели соперника со счетом 2:0 и одержали вторую победу в чемпионате за два стартовых поединка лиги. На 35-й минуте нападающий Бреннан Джонсон вывел «шпор» вперед, а перед перерывом португальский полузащитник Пальинья увеличил преимущество.

Наставник «Манчестер Сити» сделал несколько замен во втором тайме, однако спасти ситуацию ему не удалось.

В третьем туре «горожане» сыграют на выезде против «Брайтона», этот матч состоится 31 августа. «Тоттенхэм» на домашнем стадионе примет «Борнмут» (30 августа).

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Рубен Диаш, Райан Айт Нури (Натан Аке, 23), Джон Стоунз, Тиджани Рейндерс, Нико Гонсалес (Родриго Эрнандес, 75), Оскар Бобб (Фил Фоден, 75), Райан Шерки (Бернарду Силва, 54), Омар Мармуш (Жереми Доку, 54), Эрлинг Холанд

Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Педро Порро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Кристиан Ромеро, Мохаммед Кудус (Лукас Бергвалль, 86), Родриго Бентанкур, Папе Сарр, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 78), Жоау Пальинья (Кевин Дансо, 90+1), Ришарлисон (Доминик Соланке, 78)

Предупреждения: Нико Гонсалес (71) – Бреннан Джонсон (34), Кристиан Ромеро (68), Ришарлисон (71), Педро Порро (81)

