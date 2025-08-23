Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
23.08.2025 14:30 – FT 0 : 2
23 августа 2025, 16:35
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде

Точные удары Джонсона и Пальиньи принесли «шпорам» гостевую победу в матче второго тура

Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Getty Images/Global Images Ukraine.

23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Гости одолели соперника со счетом 2:0 и одержали вторую победу в чемпионате за два стартовых поединка лиги. На 35-й минуте нападающий Бреннан Джонсон вывел «шпор» вперед, а перед перерывом португальский полузащитник Пальинья увеличил преимущество.

Наставник «Манчестер Сити» сделал несколько замен во втором тайме, однако спасти ситуацию ему не удалось.

В третьем туре «горожане» сыграют на выезде против «Брайтона», этот матч состоится 31 августа. «Тоттенхэм» на домашнем стадионе примет «Борнмут» (30 августа).

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Манчестер Сити Тоттенхэм 0:2

Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Рубен Диаш, Райан Айт Нури (Натан Аке, 23), Джон Стоунз, Тиджани Рейндерс, Нико Гонсалес (Родриго Эрнандес, 75), Оскар Бобб (Фил Фоден, 75), Райан Шерки (Бернарду Силва, 54), Омар Мармуш (Жереми Доку, 54), Эрлинг Холанд

Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Педро Порро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Кристиан Ромеро, Мохаммед Кудус (Лукас Бергвалль, 86), Родриго Бентанкур, Папе Сарр, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 78), Жоау Пальинья (Кевин Дансо, 90+1), Ришарлисон (Доминик Соланке, 78)

Предупреждения: Нико Гонсалес (71) – Бреннан Джонсон (34), Кристиан Ромеро (68), Ришарлисон (71), Педро Порро (81)

По теме:
ВИДЕО. Пальинья забил свой первый гол за Тоттенхэм
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2. Неожиданная победа шпор. Видео голов
Первое поражение горожан в АПЛ. Статистика матча Ман Сити – Тоттенхэм
