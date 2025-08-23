Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2. Неожиданная победа шпор. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.08.2025 14:30 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
Англия
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2. Неожиданная победа шпор. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура АПЛ

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2. Неожиданная победа шпор. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тотетнхэм

В субботу, 23 августа, состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Подопечные Гвардиолы пропустили два гола в конце первого тайма и потерпели поражение со счетом 0:2.

Английская Премьер-лига. 2-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2

Видеообзор матча:

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Тоттенхэм).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
SHN
Багаж Пеллегрини и Манчини закончился. Теперь только позор лысого ждет с МС
Ответить
0
Перець
Я ще півроку назад писав, що Гвардіола всьо
Ответить
0
