23.08.2025 14:30 – FT 0 : 2
Англия23 августа 2025, 17:51 |
671
2
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2. Неожиданная победа шпор. Видео голов
Смотрите видеообзор матча второго тура АПЛ
В субботу, 23 августа, состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».
Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.
Подопечные Гвардиолы пропустили два гола в конце первого тайма и потерпели поражение со счетом 0:2.
Английская Премьер-лига. 2-й тур
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2
Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2
Видеообзор матча:
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Тоттенхэм).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
