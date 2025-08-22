23.08.2025 14:30 - : -
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 14:30 по Киеву матч АПЛ
В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
