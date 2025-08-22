Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.08.2025 14:30 - : -
Тоттенхэм
Англия
Смотрите 23 августа в 14:30 по Киеву матч АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Тоттенхэм
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

