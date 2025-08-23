Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.08.2025 14:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 августа 2025, 07:19 | Обновлено 23 августа 2025, 07:20
25
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 августа в 14:30 по Киеву

23 августа 2025, 07:19 | Обновлено 23 августа 2025, 07:20
25
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа на Этихад пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором Манчестер Сити встретится с Тоттенхэм Хотспур. Поединок начнется в 14:30 по европейскому времени.

Манчестер Сити

Команда при Гвардиоле установила доминирование в АПЛ и наконец-то выиграла Лигу чемпионов. Но в прошлом сезоне был откровенный провал. Разве что, усилившись на рекордную сумму в январе, вышло хотя бы полного провала избежать, поднявшись на третье место в Премьер-Лиге. Впрочем, в первую половину лета, еще с парой новичков, англичане слабо смотрелись на клубном чемпионате мира, в итоге уступив в плей-офф Аль-Иттихад.

Клуб до сих пор меняется. Так, явно оставили вне обоймы Эдерсона. И ничего, без некогда основного голкипера, с новичком Траффордом в воротах, получилось в первом туре разгромить на выезде Вулверхэмптон. Все закончилось 4:0, с дублем Холланда и мячами купленных летом Рейндерса (он еще и ассист сделал) и Шерки.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб оставил немало вопросов своим прошлым сезоном. В целом, все же, кажется, прежде всего он запомнится долгожданным трофеем, причем еще и международным: англичане выиграли Лигу Европы (к тому же это принесло и пропуск в основной раунд Лиги чемпионов). Но при этом в АПЛ был убогий показатель в 38 очков и место над самой зоной вылета. К тому же Постекоглу все же отправили в отставку, а Сон решил продолжить карьеру в МЛС.

В итоге сейчас обновленный (но, честно говоря, громких покупок было мало) состав стартовал под руководством Франка, которого переманили из Брентфорда. Томас был близок к тому, чтобы начать с победы и нового титула, но, ведя 2:0, там Хоспур позволили ПСЖ сровнять, после чего проиграли в послематчевых пенальти. Впрочем, в АПЛ устроили разгром 3-0 Бернли, причем оба первых гола принесла связка Кудус-Ришарлисон.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках у сторон поровну, по три, победы.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают Сити как явного фаворита. Но лондонский клуб показывает атакующую, хорошую игру. Ждем в итоге тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 августа 2025 -
14:30
Тоттенхэм
Тотал больше 3.0 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетико – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Левый Берег – Кудровка. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Украины
Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Сити - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Футбол | 22 августа 2025, 20:32 17
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции

О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»

Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
Футбол | 22 августа 2025, 23:41 5
Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве
Гол Фабиана Руиса принес ПСЖ победу над Анже. Забарный остался в резерве

ПСЖ одержал вторую победу и лидирует в чемпионате Франции с 6 очками

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 11:21
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»
Футбол | 23.08.2025, 04:59
Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 108
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 153
Футбол
Хэй назвал единственного боксера, который поразил его больше, чем Кличко
Хэй назвал единственного боксера, который поразил его больше, чем Кличко
21.08.2025, 03:38
Бокс
Джозеф Паркер назвал истинную причину поражения Дюбуа от Усика
Джозеф Паркер назвал истинную причину поражения Дюбуа от Усика
21.08.2025, 04:18
Бокс
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 15
Футбол
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
21.08.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем