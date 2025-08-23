23 августа на Этихад пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором Манчестер Сити встретится с Тоттенхэм Хотспур. Поединок начнется в 14:30 по европейскому времени.

Манчестер Сити

Команда при Гвардиоле установила доминирование в АПЛ и наконец-то выиграла Лигу чемпионов. Но в прошлом сезоне был откровенный провал. Разве что, усилившись на рекордную сумму в январе, вышло хотя бы полного провала избежать, поднявшись на третье место в Премьер-Лиге. Впрочем, в первую половину лета, еще с парой новичков, англичане слабо смотрелись на клубном чемпионате мира, в итоге уступив в плей-офф Аль-Иттихад.

Клуб до сих пор меняется. Так, явно оставили вне обоймы Эдерсона. И ничего, без некогда основного голкипера, с новичком Траффордом в воротах, получилось в первом туре разгромить на выезде Вулверхэмптон. Все закончилось 4:0, с дублем Холланда и мячами купленных летом Рейндерса (он еще и ассист сделал) и Шерки.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб оставил немало вопросов своим прошлым сезоном. В целом, все же, кажется, прежде всего он запомнится долгожданным трофеем, причем еще и международным: англичане выиграли Лигу Европы (к тому же это принесло и пропуск в основной раунд Лиги чемпионов). Но при этом в АПЛ был убогий показатель в 38 очков и место над самой зоной вылета. К тому же Постекоглу все же отправили в отставку, а Сон решил продолжить карьеру в МЛС.

В итоге сейчас обновленный (но, честно говоря, громких покупок было мало) состав стартовал под руководством Франка, которого переманили из Брентфорда. Томас был близок к тому, чтобы начать с победы и нового титула, но, ведя 2:0, там Хоспур позволили ПСЖ сровнять, после чего проиграли в послематчевых пенальти. Впрочем, в АПЛ устроили разгром 3-0 Бернли, причем оба первых гола принесла связка Кудус-Ришарлисон.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках у сторон поровну, по три, победы.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают Сити как явного фаворита. Но лондонский клуб показывает атакующую, хорошую игру. Ждем в итоге тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).