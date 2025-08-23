Синнер против Алькараса, шансы украинок. Что нужно знать об US Open 2025

Уже в воскресенье, 24 августа, на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг ассоциации тенниса США в Квинсе, Нью-Йорк, начнется 145-й в истории US Open – заключительный мэйджор сезона 2025, который продлится две недели, до 7 сентбря. Sport.ua в эксклюзивном материале знакомит с американским мэйджором нынешнего сезона.

Примечательно, что в нынешнем сезоне первыми на US Open стартовали смешанные пары, которые уже успели определить победителя. Турнир в миксте прошел с 19 до 20 августа и выиграли его Сара Эррани и Андреа Вавассори. Итальянцы таким образом защитили титул на US Open и выиграли свой второй мэйджор в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что турнир в миксте впервые проходил в новом формате – короткие сеты до четырех выигранных геймов. Только финал проходил в традиционном формате сета – до шести выигранных геймов.

Завтра, 24 августа, начнутся матчи в одиночном разряде, в четверг, 28 августа стартуют женские пары, а в пятницу, 29 августа – мужские пары. Финал в женских парах пройдет в пятницу, 5 сентября, в мужских и женском одиночном разряде – в субботу, 6 сентября, а в мужском одиночном разряде – в воскресенье, 7 сентября.

Действующий чемпион US Open в мужском одиночном разряде – первая ракетка мира Янник Синнер, в мужских парах – Макс Перселл и Джордан Томпсон, которые сейчас занимают, соответственно, 23 и 16 места в парном мировом рейтинге. У женщин в одиночном разряде в прошлом году американский мэйджор выиграла Арина Соболенко, а в парном разряде чемпионками US Open 2024 стали украинская теннисистка Людмила Киченок и Алена Остапенко из Латвии.

Призовые

В нынешнем сезоне призовой фонд US Open составляет 90 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем год назад. Мужчины и женщины и в одиночном, и в парном разряде заработают одинаковые суммы.

Одиночный разряд

Победитель: 5 миллионов

Финалист: 2.5 миллиона

Полуфиналист: 1.26 миллиона

Четвертьфиналист: 660 тысяч

4 круг: 400 тысяч

3 круг: 237 тысяч

2 круг: 154 тысячи

1 круг: 110 тысяч

Парный разряд (на пару)

Победители: 1 миллион

Финалисты: 500 тысяч

Полуфиналисты: 250 тысяч

Четвертьфиналисты: 125 тысяч

3 круг: 75 тысяч

2 круг: 45 тысяч

1 круг: 30 тысяч

Мужчины, одиночный разряд

Верхняя половина сетки

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер, очевидно, будет одним из главных фаворитов. В нынешнем сезоне итальянский теннисист выиграл два мэйджора, в том числе Australian Open, который также, как и US Open, проводится на харде, и дошел до финала на Ролан Гаррос, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Однако не все так безоблачно у Синнера перед американским мэйджором. В начале августа итальянец дошел до финала хардового турнира в Цинциннати, а в матче за титул против Алькараса лидер мирового рейтинга снялся из-за травмы, не доиграв до конца первый сет. Да и в ходе американского мастерса Синнер все матчи выиграл в двух сетах, но некоторые из этих побед были тяжелыми – в третьем круге над Габриэлем Диалло, в четвертом круге над Адрианом Маннарино и в полуфинале над сенсационным Теренсом Атманом.

Первым соперником Янника Синнера на US Open будет 87-й номер мирового рейтинга, чех Вит Копржива, но уже в четвертом круге итальянец может сыграть против очень сложных игроков. Например – против казахстанца Александра Бублика, который обыграл Синнера во втором круге турнира в немецком Халле в июне. Также в четвертом круге соперником первой ракетки мира может стать 14-й номер мирового рейтинга Томми Пол, для которого этот мэйджор – домашний.

В верхнюю часть сетки также попали десятый номер посева Лоренцо Музетти, пятый сеяный Джек Дрейпер, третья ракетка мира Алексанр Зверев, восьмой сеяный Алекс де Минор, а также Стефанос Циципас, Марин Чилич, Франсиско Серундоло и Гаэль Монфис. Де Минор в третьем круге может пересечься с Циципасом, у Серундоло сетка до четвертьфинала выглядит не самой сложной (если сможет справиться с Кареном Хачановым в четвертом круге). Зверев уже в третьем круге может попасть на Феликса Оже-Аляссима, а Чилич – еще один возможный соперник Синнера в четвертом круге.

Нижняя половина сетки

В нижнюю половину сетки попали вторая ракетка мира Карлос Алькарас и Новак Джокович, сеянный под седьмым номером. При чем в этом сезоне они уже встречались между собой на мэйджоре. В четвертьфинале Australian Open 2025 серб обыграл испанца в четырех сетах после того, как Алькарас забрал первый сет.

В нынешнем сезоне Алькарас на харде достаточно нестабилен. После Australian Open 2025 испанец выиграл турнир АТР 500 в Роттердаме и проиграл чеху Иржи Легечке в четвертьфинале турнира АТР 500 в Дохе, а затем было поражение от Джека Дрейпера в полуфинале мастерса в Майами. В начале августа Алькарас выиграл мастерс в Цинциннати, в ходе которого не без проблем в трех сетах обыграл боснийца Дамира Джумхура и Андрея Рублева, да и остальные три победы испанца нельзя назвать легкими.

Первым соперником Карлоса Алькараса на US Open 2025 будет обладатель одной из самых мощных подач в туре Райли Опелка. Пожалуй, это будет один из самых тяжелых для испанца соперников до четвертьфинала. Дальше по сетке, в четвертом круге, ему может попасться также Алехандро Давидович Фокина, который, однако, на американских мастерсах дальше второго круга в нынешнем сезоне не заходил.

Стоит отметить, что по итогам US Open 2025 у Карлоса Алькараса есть шансы вернуться на первую позицию в мировом рейтинге. Для этого испанцу надо выиграть титул, а нынешний лидер Янник Синнер должен выбыть в первую неделю, то есть до четвертьфинала.

Новак Джокович получил седьмой номер посева. В нынешнем сезоне серб трижды выбыл в полуфиналах мэйджоров, а на мастерсах он и вовсе три раза выбыл уже по итогам первого матча и еще один раз дошел до финала, в Майами, где проиграл Якубу Меньшику. К тому же после Уимблдона Джокович вообще не играл, так что его форма – та еще загадка. Первым соперником серба будет молодой американец Лирнер Тиен, а до четвертьфинала он может попасть на Кэмерона Норри, Себастьяна Корду, Фрэнсиса Тьяфо, Ботика ван де Зандсхюлпа и Хольгера Руне, так что просто бывшему первой ракетке мира не будет.

Также в нижней части сетки US Open 2025 стартуют (помимо упомянутого Руне) четвертый номер мирового рейтинга Тэйлор Фритц, 12-й сеяный Каспер Рууд, Адриан Маннарино, Борна Чорич, участник Кубка Лейвера 2025 Жуан Фонсека и шестая ракетка мира Бен Шелтон. Фритц в четвертом круге может попасть на Фонсеку, Рууд – на Чорича в третьем круге и на Шелтона в четвертом. Кроме того, в нижней части сетки начнет турнир Якуб Меньшик, который вновь может встретиться с Джоковичем, но произойдет это не ранее, чем в четвертьфинале.

Женщины, одиночный разряд

Верхняя половина сетки

В отличие от мужчин, у женщин в одиночном разряде предыдущие три мэйджора нынешнего сезона выиграли три разные теннисистки. И среди них нет действующей первой ракетки мира и чемпионки US Open 2024 Арины Соболенко, которая, естественно, стала первым номером посева американского мэйджора нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Соболенко выиграла только один титул на харде – на «тысячнике» в Майами, где в финале обыграла Джессику Пегулу. Еще два хардовых финала первая ракетка мира проиграла – на Australian Open и «тысячнике» в американском Индиан Уэллс. Последним турниром для Арины Соболенко перед US Open 2025 был «тысячник» в Цинциннати, где она в четвертьфинале в двух сетах проиграла казахстанке Елене Рыбакиной.

Первой соперницей Арины Соболенко на US Open 2025 будет швейцарка Ребека Машарова. В третьем круге первая ракетка мира может попасть на экс-финалистку US Open Лейлу Фернандес, а в четвертом – на датчанку Клару Таусон.

Также в верхней части сетки US Open 2025 начнут свои выступления две украинские теннисистки. Сеянная под 30 номером Даяна Ястремская сыграет против Анатсасии Павлюченковой, а несеянная Юлия Стародубцева – против Анны Блинковой. А в третьем круге украинки могут сыграть между собой, но вероятность этого относительно невелика – во втором круге соперницей Стародубцевой может стать третья ракетка мира и финалистка Australian Open 2025 Джессика Пегула.

Ястремская в нынешнем сезоне на харде сыграла в финале турнира WTA 500 в австрийском Линце, где в трех сетах проиграла Екатерине Александровой. А перед US Open 2025 Даяна сыграла «тысячниках» в Монреале и Цинциннати. В Канаде украинка дошла до четвертого круга, где в трех сетах проиграла Елене Рыбакиной. При этом в третьем круге она обыграла Эмму Наварро, которая в рейтинге была выше казахстанки. А в США Ястремская в третьем круге не смогла выйти на матч против Коко Гофф.

Для Стародубцевой турниры нынешнего сезона на харде чаще всего заканчиваются уже после первого матча. Только в Монреале Юлия прервала эту серию, когда вышла в третий раунд, где в двух сетах проиграла Кларе Таусон. А затем украинка снова после первого круга завершила выступления на турнире в Цинциннати.

Нижняя половина сетки

Экс-первая ракетка мира Ига Швентек приехала на US Open 2025 в статусе действующей чемпионки Уимблдона. После британского мэйджора польская спортсменка сыграла два турнира: в Монреале в четвертом круге проиграла в двух сетах Кларе Таусон, а в Цинциннати взяла титул после победы в финале также в двух сетах над седьмой ракеткой мира Жазмин Паолини.

В первой хардовой части нынешнего сезона Швентек по выбыла по итогам полуфиналов Australian Open, «тысячников» в Дохе и Индиан Уэллс, а также четвертьфиналов «тысячников» в Дубае и Майами. Примечательно, что обыграли экс-первую ракетку мира четыре разных теннисистки, в том числе молодая филиппинка Александра Эала, которая занимает 70-ю позицию в мировом рейтинге.

Первой соперницей Иги Швентек на US Open 2025 будет 81-й номер мирового рейтинга Эмилиана Аранго, а до четвертьфинала польская спортсменка может попасть на четвертьфиналистку Уимблдона Лауру Зигемунд и вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву. Таким образом, высока вероятность, что Швентек без особых проблем дойдет, как минимум, до четвертьфинала.

Как и в верхней части сетки, внизу также сыграют две украинские теннисистки. При чем, в отличие от Даны Ястремской и Юлии Стародубцевой, Марта Костюк и Элина Свитолина между собой смогут пересечься только в полуфинале.

Костюк вошла в посев под номером 27 и сразу получила очень непростую сетку. Первой ее соперницей будет 48-я ракетка мира Кэйти Бултер, которая на всех мэйджорах нынешнего сезона выходила во второй раунд. А до четвертьфинала Костюк может попасть на действующую чемпионку Australian Open, шестую сеяную Мэдисон Киз, а также на Петру Квитову, Линду Носкову, Каролину Мухову или Винус Уильямс. Лучший результат Марты Костюк в нынешнем сезоне на харде – четвертьфиналы «тысячников» в Дохе и Монреале. В Катаре Марта в трех сетах проиграла Аманде Анисимовой, а в Канаде снялась во втором сете матча против Елены Рыбакиной. Последний перед американским мэйджором турнир, «тысячник» в Цинциннати, Костюк завершила, когда не вышла на матч второго круга против Иги Швентек.

У первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая получила 12-й номер посева, сетка немного проще, чем у Марты Костюк. Первой соперницей Элины будет 96-й номер мирового рейтинга Анна Бондар из Венгрии, а до четвертьфинала Свитолина может сыграть с восьмой сеянной Амандой Анисимовой, Беатриз Аддад Майя, Софией Кенин и Марией Саккари. Непростая сетка, но Свитолиной под силу ее пройти. В нынешнем сезоне лучший результат Элины на харде – четвертьфиналы Australian Open, а также «тысячников» в Инидан Уэллс и Монреале. При чем на австралийском мэйджоре первая ракетка Украины уступила будущей чемпионке Мэдисон Киз. А на «тысячнике» в Цинциннати, последнем турнире перед US Open 2025, Элина выбыла уже в первом круге после того, как в трех сетах проиграла нынешней 61-й ракетке мира Барборе Крейчиковой.

Женщины, парный разряд

В парном разряде в посев попала первая ракетка Украины и 15-й номер мирового рейтинга в парном разряде Людмила Киченок, которая будет играть в паре с австралийкой Эллен Перес. Они будут сеянными под шестым номером. Для Киченок US Open 2025 – особенный турнир, поскольку начинает его она в статусе действующей чемпионки.

С Эллен Перес Людмила Киченок впервые сыграла на травяном турнире в немецком Бад Хомбурге, где украинка и австралийка дошли до финала. Там они проиграли в трех сетах Анне Пановой и китаянке Гуо Ханьюй. На харде Киченок и Перес выбыли во втором круге «тысячника» в Монреале от американок Коко Гофф и Маккартни Кесслер, а на турнире в Цинциннати украинская и австралийская спортсменки дошли до полуфинала, где в трех сетах уступили канадке Габриэле Дабровски и еще одной австралийской спортсменке Эрин Раутлифф.

Getty Images/Global Images Ukraine

Результаты хардовых турниров перед US Open 2025

Мужчины

АТР 250 Лос Кабос, Мексика

Денис Шаповалов (Канада, 3) – Александар Ковачевич (США, 7) – 6:4, 6:2

– Александар Ковачевич (США, 7) – 6:4, 6:2 Роберт Кэш/ДжейДжей Трэйси (США) – Блэйк Бэйлдон/Тристан Скулкэйт (Австралия) – 7:6 (7:4), 6:4

АТР 500 Вашигтон, США

Алекс Де Минор (Австралия, 7) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 12) – 5:7, 6:1, 7:6 (7:3)

– Алехандро Давидович Фокина (Испания, 12) – 5:7, 6:1, 7:6 (7:3) Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 1) – Юго Ныс/Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция, 3) – 6:3, 6:4

АТР 1000 Монреаль, Канада

Бен Шелтон (США, 4) – Карен Хачанов (11) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3)

– Карен Хачанов (11) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания, 2) – Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 6) – 6:3, 6:7 (5:7), 13:11

АТР 1000 Цинциннати, США

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Янник Синнер (Италия, 1) – 5:0 RET

– Янник Синнер (Италия, 1) – 5:0 RET Никола Мектич/Раджив Рам (Хорватия/США) – Лоренцо Музетти/Лоренцо Сонего (Италия) – 4:6, 6:3, 10:5

АТР 250 Уинстон-Салем, США

Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) – Мартон Фучович (Венгрия)

Франсишку Кабрал/Лукас Мидлер (Португалия/Австрия, 3) – Рафаэл Матус/Марселу Мелу (Бразилия)

Женщины

WTA 250 Прага, Чехия

Линда Носкова (Чехия, 1) – Мария Боузкова (Чехия, 5) – 6:2, 1:6, 3:6

– 6:2, 1:6, 3:6 Луция Гавличкова/Лаура Самсон (Чехия) – Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 2) – 6:1, 4:6, 7:10

WTA 500 Вашингтон, США

Лейла Фернандас (Канада) – Анна Калинская – 6:1, 6:2

– Анна Калинская – 6:1, 6:2 Кэролайн Долехайд/София Кенин (США) – Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай (США/Китай, 2) – 1:6, 1:6

WTA 1000 Монреаль, Канада

Виктория Мбоко (Канада) – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 6:4, 6:1

– Наоми Осака (Япония) – 2:6, 6:4, 6:1 Коко Гофф/Маккартни Кесслер (США) – Тэйлор Таунсенд/Чжан Шуай (США/Китай, 3) – 6:4, 1:6, 13:11

WTA 1000 Цинциннати, США

Ига Швентек (Польша, 3) – Жазмин Паолини (Италия, 7) – 7:5, 6:4

– Жазмин Паолини (Италия, 7) – 7:5, 6:4 Гуо Ханьюй/Александра Панова (Китай/-) – Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Австралия, 2) – 4:6, 3:6

WTA 250 Кливленд, США

Сорана Кырстя (Румыния) – Энн Ли (США)

Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 1) – Чан Хаочин/Чжан Синьюй (Тайвань/Китай, 2)

WTA 500 Монтеррей, Мексика