Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин не играл. Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне чемпионата
Чемпионат Португалии
Бенфика
23.08.2025 22:30 – FT 3 : 0
Тондела
Португалия
24 августа 2025, 00:31 | Обновлено 24 августа 2025, 01:21
Трубин не играл. Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне чемпионата

Орлы одолели команду Тондела со счетом 3:0, Анатолий вернется в состав против Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Бенфика и Тондела.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Франьо Иванович, Фредрик Аурснес и Джанлука Престиани.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел всю встречу на скамейке для запасных. Наставник столичного гранда Бруну Лаже дал украинцу отдых перед ответный матч Q4 Лиги чемпионов против Фенербахче, который запланирован на 27 число.

Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне национального первенства.

Чемпионат Португалии 2025/26. 3-й тур, 23 августа

Бенфика – Тондела – 3:0

Голы: Иванович, 32, Аурснес, 42, Престианни, 90+6

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Престианни (Бенфика).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика).
