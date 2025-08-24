Трубин не играл. Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне чемпионата

23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Бенфика и Тондела.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу орлов.

Голами за хозяев отличились Франьо Иванович, Фредрик Аурснес и Джанлука Престиани.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин провел всю встречу на скамейке для запасных. Наставник столичного гранда Бруну Лаже дал украинцу отдых перед ответный матч Q4 Лиги чемпионов против Фенербахче, который запланирован на 27 число.

Бенфика добыла вторую победу в новом сезоне национального первенства.

Чемпионат Португалии 2025/26. 3-й тур, 23 августа

Бенфика – Тондела – 3:0

Голы: Иванович, 32, Аурснес, 42, Престианни, 90+6

