23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Португалии, в котором сошлись «Бенфика» и «Тондела». Подопечные Бруну Лаже разгромили соперника со счетом 3:0.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел поединок на скамейке запасных. Вместо него место в воротах занял его конкурент Самуэл Соареш.

Лиссабонский клуб одержал вторую победу за два матча в чемпионате.

Следующий матч «орлы» проведут 27 августа – «Бенфика» сыграет в квалификации турнира против турецкого «Фенербахче». В первом противостоянии команды не сумели определить сильнейшего – 0:0.

Чемпионат Португалии, 3-й тур. 23 августа

Бенфика – Тондела – 3:0

Голы: Иванович, 32, Аурснес, 42, Престианни, 90+6