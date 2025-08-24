Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Тондела – 3:0. Справились без Трубина. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии
Бенфика
23.08.2025 22:30 – FT 3 : 0
Тондела
Португалия
24 августа 2025, 05:38 |
Подопечные Бруну Лаже разгромили соперника в матче третьего тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine.

23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Португалии, в котором сошлись «Бенфика» и «Тондела». Подопечные Бруну Лаже разгромили соперника со счетом 3:0.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел поединок на скамейке запасных. Вместо него место в воротах занял его конкурент Самуэл Соареш.

Лиссабонский клуб одержал вторую победу за два матча в чемпионате.

Следующий матч «орлы» проведут 27 августа – «Бенфика» сыграет в квалификации турнира против турецкого «Фенербахче». В первом противостоянии команды не сумели определить сильнейшего – 0:0.

Чемпионат Португалии, 3-й тур. 23 августа

Бенфика – Тондела – 3:0

Голы: Иванович, 32, Аурснес, 42, Престианни, 90+6

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Престианни (Бенфика).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Бенфика).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика).
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Тондела Анатолий Трубин Бруну Лаже
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
