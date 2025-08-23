ФОТО. Первые голы: 18-летний украинский форвард оформил дубль в Серии B

23 августа состоялся матч первого тура Серии В 2025/26 между командами Эмполи и Падова.

Поединок прошел на арене Стадио Карло Кастеллани. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль за Эмполи оформил 18-летний украинский форвард Богдан Попов. Он поразил ворота соперников на 41-й и 66-й минутах.

Для Богдана это был только второй официальный матч за основную команду Эмполи и первые голы.

На прошлой неделе Попов дебютировал за синих в 1/32 финала Кубка Италии против Реджаны (1:1, пен. 3:0).

Серия B 2025/26. 1-й тур, 23 августа

Эмполи – Падова – 3:1

Голы: Шпенди, 20, Попов, 41, 66 – Бортолусси, 25

