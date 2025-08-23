Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
23.08.2025 15:00 – FT 2 : 2
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Аль-Ахли Джидда
Саудовская Аравия
Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка

Судьбу противостояния решил нереализованный пенальти Аль-Хайбари

Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine.

23 августа состоялся финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».

Команды не сумели определить победителя в основное время и сыграли со счетом 2:2. На 41-й минуте португальский форвард Роналду реализовал пенальти и открыл счет. В добавленное к первому тайму время Кессье восстановил паритет.

На 82-й минуте Брозович забил и позволил клубу из Эр-Рияда снова выйти вперед, однако вскоре Ибаньес огорчил голкипера «Аль-Насра» после результативной передачи от Мареза.

В серии пенальти сильнее оказались игроки «Аль-Ахли», который реализовали все пять попыток. Лидер «Аль-Насра» Роналду снова остался без трофея.

Суперкубок Саудовской Аравии, финал. 23 августа

Аль-Наср Аль-Ахли 2:2 (3:5 в серии пенальти)

Голы: Роналду, 41 (пен), Брозович, 82 – Кессье, 45+6, Ибаньес, 89

По теме:
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Аль-Наср – Аль-Ахли. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гарри Кейн вышел на 6-е место по количеству хет-триков в XXI веке
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Перець
Пеналду
Ответить
-1
Kostyan
великий чмошнік знов відсмоктав, пора на пенсію....
Ответить
-1
