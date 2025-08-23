Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка

23 августа состоялся финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».

Команды не сумели определить победителя в основное время и сыграли со счетом 2:2. На 41-й минуте португальский форвард Роналду реализовал пенальти и открыл счет. В добавленное к первому тайму время Кессье восстановил паритет.

На 82-й минуте Брозович забил и позволил клубу из Эр-Рияда снова выйти вперед, однако вскоре Ибаньес огорчил голкипера «Аль-Насра» после результативной передачи от Мареза.

В серии пенальти сильнее оказались игроки «Аль-Ахли», который реализовали все пять попыток. Лидер «Аль-Насра» Роналду снова остался без трофея.

Суперкубок Саудовской Аравии, финал. 23 августа

Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (3:5 в серии пенальти)

Голы: Роналду, 41 (пен), Брозович, 82 – Кессье, 45+6, Ибаньес, 89