Аль-Наср Эр-Рияд

В субботу, 23 августа состоится финал Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». По киевскому времени игра стартует в 15:00

Аль-Наср

За 34 игры прошлого сезона чемпионата коллектив набрал 70 зачетных пунктов и занял 3-е место в турнирной таблице. Однако эта позиция не позволит команде принять участие в грядущем сезоне Лиги чемпионов АФК, ведь 3-я путевка на турнир для саудовской лиги досталась «Аль-Ахли» из-за победы на этих соревнованиях в прошлом игровм году («Аль-Наср» в прошлом сезоне вылетел на стадии полуфинала). С Кубка Короля 2024/25 команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Аль-Таавона».

Летом коллектив получил нового тренера – Жорже Жезус заменил уволенного Стефано Пиоли. Также в межсезонье коллектив усилился Жоау Феликсом из «Челси» и Кингсли Команом из «Баварии». В полуфинале Суперкубка «Аль-Наср» одолел «Аль-Иттихад» со счетом 2:1.

Аль-Ахли

В национальных соревнованиях прошлого сезона коллектив не поразил – за 34 игры чемпионата «Аль-Ахли» получили 67 очков и заняли 5 место, а в Кубке Короля команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Джанджала» из второй лиги Саудовской Аравии. Однако главным достижением клуба является победа в Лиге чемпионов АФК – в финале саудиты одолели японскую «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:0.

В межсезонье команду покинуло 3 значимых игрока – Роберто Фирмино перешел в катарский «Аль-Садд», Габри Вейга присоединился к «Порту», а Сен-Максимен после аренды в «Фенербахче» отправился в мексиканский «Клуб Америка». В полуфинале Суперкубка «Аль-Ахли» разгромили «Аль-Кадисию» со счетом 5:1.



Личные встречи

В последних 5 играх преимущество на стороне «Аль-Насра», на счету команды 3 победы, а еще две игры завершились вничью. Последний раз «Аль-Ахли» побеждали в этом противостоянии еще в декабре 2020 года.

Интересные факты

«Аль-Наср» забил 80 голов в прошлом сезоне чемпионата – 2-й лучший показатель на турнире.

«Аль-Ахли» пропустили всего 36 мячей в прошлом сезоне Про-лиги – 3-й лучший результат.

Каждая команда забивала хотя бы 1 гол в 8 из последних 9 очных игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.76.