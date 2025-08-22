Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на финал Суперкубка СА
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
23.08.2025 15:00 - : -
Аль-Ахли Джидда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 августа 2025, 15:00 | Обновлено 22 августа 2025, 15:29
85
0

Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на финал Суперкубка СА

Матч начнется 23 августа в 15:00 по Киеву

22 августа 2025, 15:00 | Обновлено 22 августа 2025, 15:29
85
0
Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на финал Суперкубка СА
ФК Аль-Наср

В субботу, 23 августа состоится финал Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». По киевскому времени игра стартует в 15:00

Аль-Наср

За 34 игры прошлого сезона чемпионата коллектив набрал 70 зачетных пунктов и занял 3-е место в турнирной таблице. Однако эта позиция не позволит команде принять участие в грядущем сезоне Лиги чемпионов АФК, ведь 3-я путевка на турнир для саудовской лиги досталась «Аль-Ахли» из-за победы на этих соревнованиях в прошлом игровм году («Аль-Наср» в прошлом сезоне вылетел на стадии полуфинала). С Кубка Короля 2024/25 команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Аль-Таавона».

Летом коллектив получил нового тренера – Жорже Жезус заменил уволенного Стефано Пиоли. Также в межсезонье коллектив усилился Жоау Феликсом из «Челси» и Кингсли Команом из «Баварии». В полуфинале Суперкубка «Аль-Наср» одолел «Аль-Иттихад» со счетом 2:1.

Аль-Ахли

В национальных соревнованиях прошлого сезона коллектив не поразил – за 34 игры чемпионата «Аль-Ахли» получили 67 очков и заняли 5 место, а в Кубке Короля команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Джанджала» из второй лиги Саудовской Аравии. Однако главным достижением клуба является победа в Лиге чемпионов АФК – в финале саудиты одолели японскую «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:0.

В межсезонье команду покинуло 3 значимых игрока – Роберто Фирмино перешел в катарский «Аль-Садд», Габри Вейга присоединился к «Порту», а Сен-Максимен после аренды в «Фенербахче» отправился в мексиканский «Клуб Америка». В полуфинале Суперкубка «Аль-Ахли» разгромили «Аль-Кадисию» со счетом 5:1.

Личные встречи

В последних 5 играх преимущество на стороне «Аль-Насра», на счету команды 3 победы, а еще две игры завершились вничью. Последний раз «Аль-Ахли» побеждали в этом противостоянии еще в декабре 2020 года.

Интересные факты

  • «Аль-Наср» забил 80 голов в прошлом сезоне чемпионата – 2-й лучший показатель на турнире.
  • «Аль-Ахли» пропустили всего 36 мячей в прошлом сезоне Про-лиги – 3-й лучший результат.
  • Каждая команда забивала хотя бы 1 гол в 8 из последних 9 очных игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
23 августа 2025 -
15:00
Аль-Ахли Джидда
Тотал больше 3 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Пробой – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Бетис – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Суперкубок Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21 августа 2025, 15:57 4
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба

Украинского форварда хочет подписать Наполи

С голами шедевром и курьезом. Металлист уверенно победил любительский Маяк
Футбол | 22 августа 2025, 15:13 0
С голами шедевром и курьезом. Металлист уверенно победил любительский Маяк
С голами шедевром и курьезом. Металлист уверенно победил любительский Маяк

Хозяева поля попытались навязать борьбу более именитому сопернику

Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Футбол | 21.08.2025, 18:44
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 11:21
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем