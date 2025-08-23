Аль-Наср Эр-Рияд

Аль-Наср – Аль-Ахли. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 15:00 финал Суперкубка Саудовской Аравии
23 августа в 15:00 проходит финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии
Аль-Наср и Аль-Ахли встречаются на арене Hong Kong Stadium в Гонконге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Криштиану Роналду имеет шанс выиграть свой первый трофей в составе Аль-Насра.
Клуб Аль-Хиляль отказался от участия в Суперкубке из-за усталости игроков после недавних выступлений на клубном чемпионате мира.
Видеотрансляцию для Украины проводит Setanta Sports на OTT-сервиса.
