Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Ахли. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
23.08.2025 15:00 - : -
Аль-Ахли Джидда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
23 августа 2025, 13:04 | Обновлено 23 августа 2025, 13:13
43
0

Аль-Наср – Аль-Ахли. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 15:00 финал Суперкубка Саудовской Аравии

23 августа 2025, 13:04 | Обновлено 23 августа 2025, 13:13
43
0
Аль-Наср – Аль-Ахли. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

23 августа в 15:00 проходит финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии

Аль-Наср и Аль-Ахли встречаются на арене Hong Kong Stadium в Гонконге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Криштиану Роналду имеет шанс выиграть свой первый трофей в составе Аль-Насра.

Клуб Аль-Хиляль отказался от участия в Суперкубке из-за усталости игроков после недавних выступлений на клубном чемпионате мира.

Аль-Наср – Аль-Ахли. Финал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию для Украины проводит Setanta Sports на OTT-сервиса.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Гарри Кейн вышел на 6-е место по количеству хет-триков в XXI веке
ФОТО. Невеста Роналду снова впечатлила своими формами. Огонь
Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на финал Суперкубка СА
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд смотреть онлайн Суперкубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22 августа 2025, 20:12 8
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста

22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины

Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 22 августа 2025, 20:57 1
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера

Коуч хочет видеть Егора Назарину в расположении «Полесья»

Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23.08.2025, 08:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23.08.2025, 08:22
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
Футбол | 23.08.2025, 11:47
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
22.08.2025, 03:39
Бокс
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 14
Футбол
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
21.08.2025, 22:44
Бокс
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 1
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 15
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем