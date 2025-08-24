Аль-Наср Эр-Рияд

23 августа состоялся финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».

Команды сумели определить сильнейшего лишь в серии пенальти, где победу праздновал «Аль-Ахли». Основное время поединка завершилось со счетом 2:2.

В первом тайме соперники обменялись результативными ударами – Роналду реализовал пенальти, Кессье сравнял счет. Во второй половине игры Брозович вывел «Аль-Наср» вперед, однако на 89-й минуте Ибаньес восстановил паритет.

«Аль-Ахли» реализовал все пять пенальти, а его соперник – всего три. Стоит отметить, что Роналду и в серии 11-метровых также забил, но это не помогло выиграть трофей.

Суперкубок Саудовской Аравии, финал. 23 августа

Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (3:5 в серии пенальти)

Голы: Роналду, 41 (пен), Брозович, 82 – Кессье, 45+6, Ибаньес, 89

Видеообзор матча: