Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (пен – 3:5). Два пенальти Роналду. Видео голов
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
23.08.2025 15:00 – FT 2 : 2
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Аль-Ахли Джидда
Саудовская Аравия
24 августа 2025, 03:55 |
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (пен – 3:5). Два пенальти Роналду. Видео голов

Португальский форвард забил, но его команда упустила шанс завоевать трофей

Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (пен – 3:5). Два пенальти Роналду. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

23 августа состоялся финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахли».

Команды сумели определить сильнейшего лишь в серии пенальти, где победу праздновал «Аль-Ахли». Основное время поединка завершилось со счетом 2:2.

В первом тайме соперники обменялись результативными ударами – Роналду реализовал пенальти, Кессье сравнял счет. Во второй половине игры Брозович вывел «Аль-Наср» вперед, однако на 89-й минуте Ибаньес восстановил паритет.

«Аль-Ахли» реализовал все пять пенальти, а его соперник – всего три. Стоит отметить, что Роналду и в серии 11-метровых также забил, но это не помогло выиграть трофей.

Суперкубок Саудовской Аравии, финал. 23 августа

Аль-Наср Аль-Ахли 2:2 (3:5 в серии пенальти)

Голы: Роналду, 41 (пен), Брозович, 82 – Кессье, 45+6, Ибаньес, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Ибаньес (Аль-Ахли Джидда).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Аль-Ахли Джидда).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Франк Кессье Рожер Ибаньес Аль-Ахли Джидда Суперкубок Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
