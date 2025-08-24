ФОТО. Футболист УПЛ устроил королевский день рождения для своей девушки
Даниил Алефиренко устроил своей красавице роскошный праздник
Яна Андрущенко отметила день рождения с роскошью и ноткой соблазна, устроив настоящий праздник.
Девушка футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко поделилась серией фото, где показала комнату, украшенную цветами и воздушными шарами.
Среди подарков особенно выделялись изящный браслет с подвесками в форме четырехлистника и парфюмерия от Kilian Paris.
Такая атмосфера роскоши и стиля ещё раз доказала: возлюбленная 25-летнего футболиста умеет праздновать так, чтобы это запомнилось надолго.
