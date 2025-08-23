«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о вратарях команды.

«Я доверяю Гассаниге, Крапивцову и Хуану Карлосу. Мы не ищем на рынке новых вратарей и довольны теми, кто у нас есть.

Трансферы на другие позиции? Трансферное окно пока открыто, любой игрок, который сегодня с нами, может уйти завтра. Таковы правила, мы должны их соблюдать.

Если некоторые игроки уйдут, то нам нужно будет строить новую команду, я не хочу, чтобы повторилась такая ситуация, которая была в прошлом году», — сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги может продать звезду из Украины из-за проблем с финансами.