Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Испания
23 августа 2025, 20:05 | Обновлено 23 августа 2025, 20:17
2265
5

«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре

Мичел оценил вратарскую линию в клубе

23 августа 2025, 20:05 | Обновлено 23 августа 2025, 20:17
2265
5
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о вратарях команды.

«Я доверяю Гассаниге, Крапивцову и Хуану Карлосу. Мы не ищем на рынке новых вратарей и довольны теми, кто у нас есть.

Трансферы на другие позиции? Трансферное окно пока открыто, любой игрок, который сегодня с нами, может уйти завтра. Таковы правила, мы должны их соблюдать.

Если некоторые игроки уйдут, то нам нужно будет строить новую команду, я не хочу, чтобы повторилась такая ситуация, которая была в прошлом году», — сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги может продать звезду из Украины из-за проблем с финансами.

По теме:
Атлетико – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Крапивцов Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Дмитрий Олейник Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег и Кудровка в серии пенальти определили участника 1/16 финала КУ
Футбол | 23 августа 2025, 20:26 0
Левый Берег и Кудровка в серии пенальти определили участника 1/16 финала КУ
Левый Берег и Кудровка в серии пенальти определили участника 1/16 финала КУ

Более точными были киевляне

Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Футбол | 23 августа 2025, 17:25 7
Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка
Роналду остался без трофея. Аль-Наср проиграл Аль-Ахли в финале Суперкубка

Судьбу противостояния решил нереализованный пенальти Аль-Хайбари

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
Бокс | 23.08.2025, 04:23
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Футбол | 23.08.2025, 08:43
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
згоден 200% з попереднімі дописувачами. Ну це вже зовсім. Жодного слова про заголовок і додумати навіть важко щось 
Ответить
+4
FootFun1
Спірт.юа вже гірше жовтої преси..ау "журналісти" цього ресурсу, вам самим не соромно бути такою помийкою?
Ответить
+4
serg1508
Заголовок -"б&нутися можна. Де в тексті,що Крапивцов може або хоче змінити команду ?
Ответить
+4
Boodya
Зробіть адекватну оцінку новин і зробіть рейтинг редакторів і ви побачите прикол))
Ответить
+3
ПУМА
Дмитро Олійник найгірший редактор на сайті🤦
Ответить
+2
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 35
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем