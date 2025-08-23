Клуб Ла Лиги может продать звезду из Украины из-за проблем с финансами
«Жирона» рассматривает уход Цыганкова
Каталонская «Жирона» запланировала перестройку состава.
По информации испанских СМИ, от «Жироны» стоит ожидать много трансферов под конец трансферного окна. Клуб до сих пор не подписывал игроков из-за проблем с финансами и потолком зарплат в Ла Лиге, но продажи Ладислава Крейчи и Мигеля Гутьерреса изменят ситуацию.
Отмечается, что до конца трансферного окна каталонцы готовы продать еще ряд своих лидеров – Янгеля Эрреру, Арнау Мартинеса и Виктора Цыганкова. На их места «Жирона» купит сразу замены.
В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».
