Клуб Ла Лиги может продать звезду из Украины из-за проблем с финансами

Каталонская «Жирона» запланировала перестройку состава.

По информации испанских СМИ, от «Жироны» стоит ожидать много трансферов под конец трансферного окна. Клуб до сих пор не подписывал игроков из-за проблем с финансами и потолком зарплат в Ла Лиге, но продажи Ладислава Крейчи и Мигеля Гутьерреса изменят ситуацию.

Отмечается, что до конца трансферного окна каталонцы готовы продать еще ряд своих лидеров – Янгеля Эрреру, Арнау Мартинеса и Виктора Цыганкова. На их места «Жирона» купит сразу замены.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».