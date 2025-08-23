Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 23 августа, проходит матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимает «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Английская Премьер-лига. 2-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2 (обновляется)

Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2