Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура АПЛ
В субботу, 23 августа, проходит матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».
Встречу принимает «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Английская Премьер-лига. 2-й тур
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2 (обновляется)
Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2
