Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
23 августа 2025, 15:27
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура АПЛ

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Тотетнхэм

В субботу, 23 августа, проходит матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Встречу принимает «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Английская Премьер-лига. 2-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2 (обновляется)

Голы: Джонсон, 35, Пальинья, 45+2

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
