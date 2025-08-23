Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Лукас Пакета забил супергол в ворота Челси из ситуации с xG = 0.01
Англия
23 августа 2025, 01:49 | Обновлено 23 августа 2025, 02:08
Хавбек Вест Хэма мощным ударом отправил мяч в дальний верхний угол

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 августа прошел стартовый матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Челси встречались на стадионе в Лондоне и устроили яркое шоу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник Лукас Пакета провел красивый гол для хозяев поля на 6-й минуте матча, где ничего не предвещало взятие ворот (показатель xG = 0.01). 27-летний бразильский хавбек издалека мощным ударом левой ногой отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.

Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм. Во втором тайме синие добавили еще два мяча в ворота молотобойцев. Вест Хэм не сумел ничего противопоставить на домашней арене и потерпел поражение (1:5).

Николай Степанов
