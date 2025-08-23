ВИДЕО. Лукас Пакета забил супергол в ворота Челси из ситуации с xG = 0.01

Вечером 22 августа прошел стартовый матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Челси встречались на стадионе в Лондоне и устроили яркое шоу.

Полузащитник Лукас Пакета провел красивый гол для хозяев поля на 6-й минуте матча, где ничего не предвещало взятие ворот (показатель xG = 0.01). 27-летний бразильский хавбек издалека мощным ударом левой ногой отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.

Пропустив в дебюте, Челси забил три гола в ворота Вест Хэма за один тайм. Во втором тайме синие добавили еще два мяча в ворота молотобойцев. Вест Хэм не сумел ничего противопоставить на домашней арене и потерпел поражение (1:5).

