Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Элина и Гаэль переиграли Флавио Коболли и Флавию Пеннетту со счетом 14:12
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели выставочный парный на матч на Открытом чемпионате США 2025.
В ночь на 22 августа Элине и Гаэль приняли участие в развлекательном мероприятии под названием Stars of the Open.
Свитолина и Монфис сыграли против итальянского дуэта Флавия Паннетта / Флавио Коболли. Украинка и француз одержали победу со счетом 14:12.
Результаты матчей на мероприятии Stars of the Open
- Коко Гауфф / Андре Агасси – Винус Уильямс / Джон Макинрой – 10:12
- Жоау Фонсека / Хуан Мартин Дель Потро – Энди Роддик / Алекс Микельсен – 11:9
- Гаэль Монфис / Элина Свитолина – Флавия Паннетта / Флавио Коболли – 14:12
- Дана Мэтьюсон / Джек Сок – Бетани Маттек-Сэндс / Кейси Рацлафф – 8:10
Часть доходов, собранные продажи билетов на мероприятии Stars of the Open, будет направлена в фонд USTA Foundation, национальное благотворительное подразделение USTA, которое предоставляет теннисные и образовательные программы малообеспеченным сообществам.
Свитолина на старте американского мейджора поборется против Анны Бондар. Монфис в 1/64 финала выйдет на корт против Романа Сафиуллина.
Former champion Flavia Pennetta is back tonight with Flavio Cobolli and they're putting on a show! pic.twitter.com/QpZQJJBJgc— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025
Just sit back and enjoy the show from Svitolina and Pennetta 🤩 pic.twitter.com/jwLIKaHHxi— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025
Not sure what's more impressive: the Monfils jump or the Pennetta volley 👀 pic.twitter.com/S7BZdC92Ej— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025
