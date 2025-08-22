Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели выставочный парный на матч на Открытом чемпионате США 2025.

В ночь на 22 августа Элине и Гаэль приняли участие в развлекательном мероприятии под названием Stars of the Open.

Свитолина и Монфис сыграли против итальянского дуэта Флавия Паннетта / Флавио Коболли. Украинка и француз одержали победу со счетом 14:12.

Результаты матчей на мероприятии Stars of the Open

Коко Гауфф / Андре Агасси – Винус Уильямс / Джон Макинрой – 10:12

Жоау Фонсека / Хуан Мартин Дель Потро – Энди Роддик / Алекс Микельсен – 11:9

Гаэль Монфис / Элина Свитолина – Флавия Паннетта / Флавио Коболли – 14:12

Дана Мэтьюсон / Джек Сок – Бетани Маттек-Сэндс / Кейси Рацлафф – 8:10

Часть доходов, собранные продажи билетов на мероприятии Stars of the Open, будет направлена ​​в фонд USTA Foundation, национальное благотворительное подразделение USTA, которое предоставляет теннисные и образовательные программы малообеспеченным сообществам.

Свитолина на старте американского мейджора поборется против Анны Бондар. Монфис в 1/64 финала выйдет на корт против Романа Сафиуллина.

Former champion Flavia Pennetta is back tonight with Flavio Cobolli and they're putting on a show! pic.twitter.com/QpZQJJBJgc — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025

Just sit back and enjoy the show from Svitolina and Pennetta 🤩 pic.twitter.com/jwLIKaHHxi — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025