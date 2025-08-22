Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
US Open
22 августа 2025, 06:47 | Обновлено 22 августа 2025, 06:54
266
0

Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025

Элина и Гаэль переиграли Флавио Коболли и Флавию Пеннетту со счетом 14:12

22 августа 2025, 06:47 | Обновлено 22 августа 2025, 06:54
266
0
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели выставочный парный на матч на Открытом чемпионате США 2025.

В ночь на 22 августа Элине и Гаэль приняли участие в развлекательном мероприятии под названием Stars of the Open.

Свитолина и Монфис сыграли против итальянского дуэта Флавия Паннетта / Флавио Коболли. Украинка и француз одержали победу со счетом 14:12.

Результаты матчей на мероприятии Stars of the Open

  • Коко Гауфф / Андре Агасси – Винус Уильямс / Джон Макинрой – 10:12
  • Жоау Фонсека / Хуан Мартин Дель Потро – Энди Роддик / Алекс Микельсен – 11:9
  • Гаэль Монфис / Элина Свитолина – Флавия Паннетта / Флавио Коболли – 14:12
  • Дана Мэтьюсон / Джек Сок – Бетани Маттек-Сэндс / Кейси Рацлафф – 8:10

Часть доходов, собранные продажи билетов на мероприятии Stars of the Open, будет направлена ​​в фонд USTA Foundation, национальное благотворительное подразделение USTA, которое предоставляет теннисные и образовательные программы малообеспеченным сообществам.

Свитолина на старте американского мейджора поборется против Анны Бондар. Монфис в 1/64 финала выйдет на корт против Романа Сафиуллина.

По теме:
Electric. Костюк поделилась фото с тренировки на US Open в облегающей форме
Австралийский одиозный шоумен-теннисист снялся с US Open 2025
Почему снялся с финала? Тренер Синнера рассказал, что случилось с Янником
Флавия Пеннетта Флавио Коболли Элина Свитолина Гаэль Монфис US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса
Теннис | 21 августа 2025, 20:43 0
Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса
Жеребьевка US Open: соперники для Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса

Карлос стартует с поединка против Рейлли Опелки, Гаэль сыграет с «нейтралом»

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21 августа 2025, 23:10 98
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21.08.2025, 19:24
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Футбол | 21.08.2025, 07:47
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 9
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем