21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Полесьем и Фиорентиной.

Поединок прошел на стадионе в Прешове. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь второй тайм фиалки играли в меньшинстве после удаления итальянского форварда Мойзе Кина на 44-й минуте, который ударил локтем центрбека житомирского коллектива Эдуарда Сарапия.

После завершения встречи Кин опубликовал фото и видео в своем Instagram, на которых показал, что перед ударом Сарапий тягал его за волосы.

Мойзе намекнул, что не только он должен был быть удален. С этим согласен и коуч Фиорентины Стефано Пиолы, который упомянул спорный эпизод во время послематчевой пресс-конференции.

ВИДЕО. Кин, получивший красную, показал, как Сарапий тягал его за волосы