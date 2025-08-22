Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кин, получивший красную, показал, как Сарапий тягал его за волосы
Лига конференций
22 августа 2025, 05:31 |
Форвард Фиорентины намекнул, что не только он должен был быть удален в матче Q4 ЛК

Instagram. Эдуард Сарапий и Мойзе Кин

21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Полесьем и Фиорентиной.

Поединок прошел на стадионе в Прешове. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь второй тайм фиалки играли в меньшинстве после удаления итальянского форварда Мойзе Кина на 44-й минуте, который ударил локтем центрбека житомирского коллектива Эдуарда Сарапия.

После завершения встречи Кин опубликовал фото и видео в своем Instagram, на которых показал, что перед ударом Сарапий тягал его за волосы.

Мойзе намекнул, что не только он должен был быть удален. С этим согласен и коуч Фиорентины Стефано Пиолы, который упомянул спорный эпизод во время послематчевой пресс-конференции.

ФОТО. Не на равных играли с волками. Фиорентина разгромила Полесье в ЛК
ФОТО. Мяч не летел в ворота. Как Шахтер разочаровал в матче ЛК с Серветтом
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Мойзе Кин видео удаление (красная карточка) Эдуард Сарапий Лига конференций Фиорентина Полесье Житомир Полесье - Фиорентина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Так там в любом случае проигрыш был бы. Второй тайм это показал.  
Ответить
0
Nikola Tesla
Все по делу! 3:0
Ответить
0
