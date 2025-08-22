ВИДЕО. Кин, получивший красную, показал, как Сарапий тягал его за волосы
Форвард Фиорентины намекнул, что не только он должен был быть удален в матче Q4 ЛК
21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Полесьем и Фиорентиной.
Поединок прошел на стадионе в Прешове. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Весь второй тайм фиалки играли в меньшинстве после удаления итальянского форварда Мойзе Кина на 44-й минуте, который ударил локтем центрбека житомирского коллектива Эдуарда Сарапия.
После завершения встречи Кин опубликовал фото и видео в своем Instagram, на которых показал, что перед ударом Сарапий тягал его за волосы.
Мойзе намекнул, что не только он должен был быть удален. С этим согласен и коуч Фиорентины Стефано Пиолы, который упомянул спорный эпизод во время послематчевой пресс-конференции.
