Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Лига конференций
22 августа 2025, 00:48 | Обновлено 22 августа 2025, 00:49
440
0

ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже

Главный тренер Фиорентины прокомментировал победу над житомирской командой в матче ЛК

22 августа 2025, 00:48 | Обновлено 22 августа 2025, 00:49
440
0
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
ФК Фиорентина. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянской Фиорентины Стефано Пиоли прокомментировал победу над Полесьем в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 (3:0):

– Мы хорошо работали эти 40 дней, и правильно, что нас вознаградили такой красивой победой. Для нас пройти в основной этап значит многое, и мы еще не закончили.

– Какие ощущения у вас?

– Я пришел с большим энтузиазмом и ясными идеями, но увидел огромную готовность. Команду, привязанную к делу и с важным моральным стержнем, а также отличных игроков. У нас есть важные качества. Я немного переживал, так как это был первый официальный матч, но мы хорошо справились, лишив их основных комбинаций, максимально ограничив их. Команда играла с ритмом и качеством, и когда остались вдесятером, работали компактно.

– Что вы сказали Кину после красной карточки?

– Мойзе ошибся, оно точно заслужил удаление, но и его соперник тоже должен был быть наказан. Жаль, Мойз играл хорошо, он важный игрок и извлечет урок из этого. Джеко вошел хорошо в игру, Кин начал здорово, и жаль за красную, но он будет готов к чемпионату.

– Какую команду вы увидели в двух таймах?

– Иногда мы были более агрессивными, но не хотели слишком сильно давить на их вратаря. Мы хотели ждать их, и мы были хороши и с мячом. Это хорошая база, от которой можно отталкиваться, учитывая, что мы знаем друг друга всего полтора месяца, но положительные моменты сегодняшнего вечера очевидны.

– Гудмундссон сразу отметился. Ему не хватает только уверенности в себе?

– От него нужно требовать многого, потому что ему есть что дать. У него есть качества, скорость, он предпочитает связывать линии, но также должен варьировать между линиями. Он должен быть эффективным и в оборонительной фазе, и он проявляет полную готовность. Главное – иметь баланс с командой, которая работает и с мячом, и без мяча.

По теме:
ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций
Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья
РОТАНЬ: «Фиорентина забила все моменты. Но мы заслужили хоть на один гол»
Мойзе Кин Стефано Пиоли пресс-конференция Лига конференций Фиорентина Полесье Житомир Полесье - Фиорентина удаление (красная карточка)
Даниил Агарков Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 22 августа 2025, 00:59 0
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 22 августа в 21:30 по Киеву

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21 августа 2025, 04:54 0
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21.08.2025, 23:10
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
20.08.2025, 01:16 2
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем