ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже

Главный тренер итальянской Фиорентины Стефано Пиоли прокомментировал победу над Полесьем в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 (3:0):

– Мы хорошо работали эти 40 дней, и правильно, что нас вознаградили такой красивой победой. Для нас пройти в основной этап значит многое, и мы еще не закончили.

– Какие ощущения у вас?

– Я пришел с большим энтузиазмом и ясными идеями, но увидел огромную готовность. Команду, привязанную к делу и с важным моральным стержнем, а также отличных игроков. У нас есть важные качества. Я немного переживал, так как это был первый официальный матч, но мы хорошо справились, лишив их основных комбинаций, максимально ограничив их. Команда играла с ритмом и качеством, и когда остались вдесятером, работали компактно.

– Что вы сказали Кину после красной карточки?

– Мойзе ошибся, оно точно заслужил удаление, но и его соперник тоже должен был быть наказан. Жаль, Мойз играл хорошо, он важный игрок и извлечет урок из этого. Джеко вошел хорошо в игру, Кин начал здорово, и жаль за красную, но он будет готов к чемпионату.

– Какую команду вы увидели в двух таймах?

– Иногда мы были более агрессивными, но не хотели слишком сильно давить на их вратаря. Мы хотели ждать их, и мы были хороши и с мячом. Это хорошая база, от которой можно отталкиваться, учитывая, что мы знаем друг друга всего полтора месяца, но положительные моменты сегодняшнего вечера очевидны.

– Гудмундссон сразу отметился. Ему не хватает только уверенности в себе?

– От него нужно требовать многого, потому что ему есть что дать. У него есть качества, скорость, он предпочитает связывать линии, но также должен варьировать между линиями. Он должен быть эффективным и в оборонительной фазе, и он проявляет полную готовность. Главное – иметь баланс с командой, которая работает и с мячом, и без мяча.