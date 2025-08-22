Наставник Маккаби Тель-Авив рассказал, как команда сумела обыграть Динамо

Наставник Маккаби Тель-Авив Жарко Лазетич прокомментировал победу команды над киевским Динамо в первом матче Q4 Лиги Европы 2025/26 (3:1):

«Нам придется как можно скорее забыть об этой игре. В ответном матче против них нужно быть осторожнее, и тогда мы сможем сыграть лучше.

Это первый тайм. Результат есть результат, мы были очень хороши. Мы создали много моментов. Мы пропустили после их первого удара в створ. Затем они потеряли игрока, и мы контролировали игру.

В прошлом сезоне нам было тяжело, когда у нас было численное преимущество, так что это тоже прогресс для нас. Мы создали много моментов, это непросто, мы забили отличные голы».

Ответная игра между Динамо и Маккаби Тель-Авив состоится 28 числа в Люблине.

Видеообзор матча Маккаби Тель-Авив – Динамо (3:1)