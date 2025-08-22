Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье установило личный антирекорд в еврокубках
Лига конференций
22 августа 2025, 00:24 |
179
2

Полесье установило личный антирекорд в еврокубках

Украинский клуб проиграл с самым крупным счетом в своей еврокубковой истории

22 августа 2025, 00:24 |
179
2
Полесье установило личный антирекорд в еврокубках
ФК Полесье

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций «Полесье» уступило «Фиорентине» со счетом 0:3.

Для «Полесья» это поражение стало самым крупным в пока небольшой истории клуба.

Всего «волки» провели 7 матчей в еврокубках (все – в Лиге конференций), в которых одержали только 2 победы (при 5 поражениях).

Матчи Полесья в еврокубках

  • 2024: ЛК, Олимпия – Полесье – 2:0
  • 2024: ЛК, Полесье – Олимпия – 1:2
  • 2025: ЛК, Полесье – Санта-Колома – 1:2
  • 2025: ЛК, Санта-Колома – Полесье – 1:4
  • 2025: ЛК, Полесье – Пакш – 3:0
  • 2025: ЛК, Пакш – Полесье – 2:1
  • 2025: ЛК, Полесье – Фиорентина – 0:3
По теме:
ПИОЛИ – после матча с Полесьем: Он заслужил красную, но и его соперник тоже
Бразильцы Шахтера оформили 20-е результативное действие в евросезоне
Обладатель Суперкубка Англии 2025 впервые в истории сыграл в еврокубках
Фиорентина статистика Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина антирекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Футбол | 21 августа 2025, 22:57 68
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта

Отличный второй тайм от команды Турана, но ошибки первого смущают

Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21 августа 2025, 15:57 4
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба

Украинского форварда хочет подписать Наполи

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21.08.2025, 08:17
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»
Футбол | 21.08.2025, 23:59
ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»
ШОВКОВСКИЙ: «Не первый раз мы получаем красную карточку на ровном месте»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21.08.2025, 07:48
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Der Gartenzwerg
Пакш пройшли і на тому вже спасибі
Ответить
0
_9Quantum19_KhM25
Це ще нічого. "Металіст" німецькому "Байєру" у ЛЄ вдома у одному з сезонів 0:4 програв.
Ответить
0
Популярные новости
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
20.08.2025, 05:55 31
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем