Полесье установило личный антирекорд в еврокубках
Украинский клуб проиграл с самым крупным счетом в своей еврокубковой истории
В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций «Полесье» уступило «Фиорентине» со счетом 0:3.
Для «Полесья» это поражение стало самым крупным в пока небольшой истории клуба.
Всего «волки» провели 7 матчей в еврокубках (все – в Лиге конференций), в которых одержали только 2 победы (при 5 поражениях).
Матчи Полесья в еврокубках
- 2024: ЛК, Олимпия – Полесье – 2:0
- 2024: ЛК, Полесье – Олимпия – 1:2
- 2025: ЛК, Полесье – Санта-Колома – 1:2
- 2025: ЛК, Санта-Колома – Полесье – 1:4
- 2025: ЛК, Полесье – Пакш – 3:0
- 2025: ЛК, Пакш – Полесье – 2:1
- 2025: ЛК, Полесье – Фиорентина – 0:3
Комментарии 2
Пакш пройшли і на тому вже спасибі
Це ще нічого. "Металіст" німецькому "Байєру" у ЛЄ вдома у одному з сезонів 0:4 програв.
