Полесье установило личный антирекорд в еврокубках

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций «Полесье» уступило «Фиорентине» со счетом 0:3.

Для «Полесья» это поражение стало самым крупным в пока небольшой истории клуба.

Всего «волки» провели 7 матчей в еврокубках (все – в Лиге конференций), в которых одержали только 2 победы (при 5 поражениях).

Матчи Полесья в еврокубках